Cruzan la dulzura de un golden retriever y la disciplina de un pastor alemán y el resultado conquista Internet

La ternura del golden retriever y la firmeza del pastor alemán se han fusionado en una mezcla que está arrasando en Internet. El resultado, bautizado popularmente como golden shepherd o pastor dorado, ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios celebran la belleza y el carácter de estos perros híbridos. Dos razas con temperamentos distintos pero complementarios —una dulce y sociable, la otra leal y protectora— se combinan en un perro que parece reunir lo mejor de ambos mundos.

Uno de los videos que ha ayudado a disparar la popularidad del golden shepherd fue publicado en Instagram por la cuenta @lifewithgoldenshepherd, y muestra a dos ejemplares jóvenes con un porte impresionante. “Mamá pastora alemana, papá golden retriever. El resultado: una mezcla ideal de cariño, inteligencia y vigilancia”, dice el post que ha provocado una avalancha de “me gusta”, comentarios entusiastas y también alguna que otra crítica.

Aunque muchos lo vean como una moda reciente, el cruce de perros es una práctica milenaria. Ya hace 23.000 años, los humanos de la Siberia prehistórica empezaron a mezclar canes con características diferentes para adaptarlos mejor a tareas como la caza o la protección. Sin embargo, fue en el siglo XIX, con el auge de los Kennel Clubs y los pedigrís, cuando la selección sistemática de razas comenzó a tomar forma.

En las últimas décadas, los llamados perros de diseño —como el Labradoodle, el Cockapoo o el Goldador— se han hecho populares por su mezcla de apariencia atractiva, carácter equilibrado y buena salud. En ese escenario, el pastor dorado encaja perfectamente: combina la docilidad del retriever con la capacidad de aprendizaje y alerta del pastor alemán.

Los ejemplares que han captado la atención online tienen pelajes densos, miradas expresivas y una actitud vigilante pero cariñosa. Entre los comentarios de los seguidores, hay quienes aseguran que han tenido uno “por accidente” y no podrían haber deseado un compañero mejor. Otro usuario compartía: “Tuve una mezcla de pastor alemán con husky, y después otra con collie. Todos adorables y muy listos”.

Aunque esta combinación aún no es reconocida oficialmente como una raza en sí, eso no ha impedido que su popularidad crezca. Tanto es así que entre sus fans circula un apodo cariñoso: los perros inventados por fabricantes de aspiradoras, en referencia a la cantidad de pelo que suelen soltar.

Pero no todo son aplausos. En los comentarios también aparecen voces críticas: “Esto no es una raza oficial”, apunta un usuario. Otros señalan que fomentar este tipo de cruces puede alimentar la compra irresponsable de mascotas. “Adopta, no compres”, escriben, en un mensaje recurrente cada vez que un cruce viraliza.

La preocupación no es menor. Algunos expertos, como el veterinario Luca Marelli (Universidad de Milán), advierten que al mezclar dos razas no siempre se obtiene lo mejor de ambas: “También se pueden heredar los problemas genéticos de cada progenitor”.

Los riesgos más citados:

Comportamientos difíciles de predecir o manejar

Enfermedades hereditarias

Falta de supervisión o control en la crianza

Países como Noruega o los Países Bajos ya han aprobado leyes que limitan o prohíben ciertos cruces que puedan causar sufrimiento o problemas físicos. En Italia, la regulación es más laxa, pero la responsabilidad recae en criadores y futuros dueños.

No todo es blanco o negro. La genética también tiene algo que decir: según un estudio de la Universidad de California (2022), los cruces pueden reducir la aparición de enfermedades comunes en razas puras, gracias al llamado vigor híbrido.

Ventajas señaladas por veterinarios y criadores responsables:

Mayor adaptabilidad a diferentes tipos de hogares

Mejor salud general y mayor longevidad

Temperamento equilibrado y único

Posibilidad de encontrar ejemplares en adopción

En definitiva, el pastor dorado no es (por ahora) una raza oficial, pero sí un ejemplo llamativo del potencial —y las controversias— que rodean al cruce de perros. Lo que es seguro es que, mientras las redes se derriten con sus vídeos, este mestizaje seguirá dando que hablar. Porque más allá de la moda, detrás de esos ojos dulces hay una historia de crianza, responsabilidad y amor canino.