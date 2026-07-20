Así cuenta la prensa internacional la victoria de España en el Mundial: "Merecidos campeones, es bueno para el fútbol"

España vuelve a ser campeona del mundo. La selección se va a poder bordar la segunda estrella en la camiseta tras haberse impuesto por un gol ante Argentina. El tanto llegó en el 106', en una prórroga de infarto, y la alegría ya se oye en las calles de todo el país. Ahí fuera también lo están contando: la prensa internacional se rinde al combinado de Luis de la Fuente, tanto por la final disputada como por todo el campeonato.

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Primero se mira al frente: la prensa que sigue la albiceleste reconoce, por lo general, la superioridad de la selección española. La prensa argentina es consistente con el relato: Clarín destaca que Argentina perdió en la prórroga "ante una España que dominó la final de punta a punta". "Los de De la Fuente fueron claramente superiores al equipo de Scaloni".

TyC Sports destaca que la selección argentina "no tuvo un buen partido" pero "luchó hasta el final" y se quedó "sin el título en la final del Mundial". El diario Olé incide en que Argentina "dejó todo y cayó de pie": "España, merecido campeón del Mundial de 2026". "Argentina jugó toda la prórroga con uno menos, no pudo con un rival superior y perdió por 1 a 0. Gracias a un equipo de leyenda".

Medios argentinos reaccionan a la victoria de España en el Mundial de 2026 Clarín / Olé

"Que España gane es bueno para el fútbol"

No solo la prensa española o argentina vive con interés la final del Mundial. En la emisora británica BBC ya están publicando las primeras reflexiones. Por ejemplo, una del exfutbolista Chris Sutton, que incide en que si España no hubiera ganado el Mundial no habría sido justo. "Han sido y son el mejor equipo del campeonato, es bueno para el fútbol que hayan ganado por mucho que admire la garra y coraje de Argentina".

La misma emisora británica lleva a su primera plana digital el titular "España acaba con Argentina y gana el Mundial por segunda vez en su historia". En términos similares informa prensa estadounidense, anfitriona del campeonato: "España, marcando tarde, vence a Argentina por 1-0 y se corona campeona del mundo" (The Washington Post) o "España vence a Argentina por 1-0 en el tiempo extra" (The New York Times).

"¡Torres anota en el minuto 106 y hace a España campeona del mundo!" publica La Gazzeta dello Sport italiana. "Presionaron durante mucho tiempo pero sus esfuerzos se vieron recompensados al final: España se corona campeona del mundo en la final de Nueva York", incide el diario alemán Bild. El diario francés L'Equipe tiran de literatura y la portada la abren con Los nuevos reyes.

Aquí al lado, en Portugal, la prensa también destaca el triunfo de la selección española. A Bola incide en que España "ha acabado con el sueño de Argentina" y como otras cabeceras del resto del planeta pone el foco en la "lucha generacional". "Ferrán Torres es el Andrés Iniesta de esta generación", brama. Como este diario, otros medios han incidido en que Lamine Yamal ha superado a Messi "en el duelo generacional".

Aquí en España la prensa también se está haciendo eco del histórico Mundial de EEUU, México y Canadá que España ha ganado: el diario As abre su portada digital con un titular que trae a la memoria aquella victoria de hace dieciséis años, "Como la primera vez". El País destaca que España es campeona del mundo: "La Roja, muy superior, gana una final de infarto".