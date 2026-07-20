De Yolanda Díaz a Elon Musk, pasando por Pau Gasol: todas las reacciones a la victoria de España, campeona del mundo

La victoria de España en el Mundial de 2026 de EEUU, México y Canadá ya está dando mucho que hablar y eso que la fiesta apenas acaba de comenzar. No solo se está comentando intensamente el comentario que ha hecho el diputado de ERC Gabriel Rufián: líderes políticos, celebridades, artistas y deportistas de todo el planeta se están deshaciendo en elogios con el combinado de Luis de la Fuente.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha venido arriba advirtiendo que la tercera estrella llegará en 2030, cuando España será anfitriona junto a Marruecos del próximo Mundial. "España es el país del fútbol del siglo XXI, la selección que más títulos ha ganado en este siglo y la única que ha ganado el título de campeona del mundo dos veces. España es el país de moda en el mundo", ha escrito.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha reaccionado a la victoria ante Argentina gracias al gol de Ferrán Torres que llegó en el minuto 106. "¡Enorme nuestra selección! Gracias, equipo", ha escrito. La diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ya predijo los resultados de la selección ante Francia en semifinales y ante Argentina en la final. "Valorando seriamente dedicarme a la adivinación", bromea ahora.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha escrito en Bluesky que "la Roja volvió a lo más alto", "cada segundo peleado ha merecido la pena. (...) Hoy tejemos la segunda estrella". También hay comentarios en la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura en sus redes sociales que el título es merecidísimo. "Valores, trabajo duro, humildad y fe. Habéis hecho historia. No hay límites para este equipo. ¡Viva España!".

Incluso el exministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha animado a compartir un análisis: "España ha jugado mucho mejor y ha hecho un mundial fantástico. Y me alegro especialmente por Ferrán, quién ha sido objeto de duras críticas por su nivel y sin embargo ha terminado marcando el gol clave de la final (sin contar los injustamente anulados)".

Felicitaciones que llegan de todo el mundo

Hay países enteros festejando el título de la selección española (y no únicamente España). El Estado de Palestina ante las Naciones Unidas ha citado un tuit del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el que se advertía que el mandatario desde Tel Aviv le deseaba suerte a la selección argentina en la final. El Estado palestino se limita a subir la imagen de la selección campeona del Mundial: España.

Precisamente la relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, ha tuiteado que "ciertas victorias nos recuerdan que la libertad aun puede prevalecer". "Gracias España y a todos aquellos que continúan manteniéndose con coraje y dignidad del lado de la justicia", ha enfatizado. Al frente, el presidente argentino Javier Milei solo ha escrito: "Hasta el final con las botas puestas, Argentina siempre en lo alto".

Desde el resto del continente europeo también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mandado sus felicitaciones a todo el país. "Hoy Europa celebra con vosotros".

La Casa Real española o leyendas del deporte español como Pau Gasol también están reaccionando al triunfo de los de De la Fuente. Este último ha compartido un selfie en su Instagram desde el MetLife Stadium: "¡CAMPEONES DEL MUNDO!", ha escrito. Artistas como David Bisbal publica también en sus redes desde Colombia su felicitación "de corazón": "Gracias por hacernos vibrar, emocionarnos y representar a España".

Otras artistas como Rosalía todavía no han reaccionado, aunque se asume que es cuestión de tiempo que lo hagan. Algunas celebridades, como el actor Antonio Banderas, se han lanzado a las calles para celebrar con el resto de españoles el triunfo de la selección.

Donald Trump por ahora no ha publicado nada en su red social Truth. Quien sí lo ha hecho es alguien que fue cercano a él: el magnate Elon Musk, hombre más rico del planeta, ha publicado un somero "felicidades España" en la red social de su propiedad, X, antes conocida como Twitter. Este mismo año Musk ha protagonizado unas críticas muy duras contra el país y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la intención de legislar contra las grandes plataformas para proteger a niños y adolescentes.