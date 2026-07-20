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La infanta Sofía lo vuelve a hacer: su emoción al levantar la copa del mundo con los jugadores
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La infanta Sofía lo vuelve a hacer: su emoción al levantar la copa del mundo con los jugadores  

La hija pequeña de Felipe y Letizia ha vuelto a celebrar un triunfo de la selección.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
La familia real, alzando la copa junto a la selección
La familia real, alzando la copa junto a la selecciónFIFA via Getty Images

¿Es la infanta Sofía un amuleto para la Selección Española? Es la pregunta que muchos se hacían en los últimos días ya que la hija pequeña de los reyes ha estado presente en algunos de los grandes triunfos de la selección, tanto femenina como masculina. 

No está claro si la benjamina de la familia real trae suerte, pero lo que está claro es que ella ha disfrutado como la que más de la victoria en el Mundial 2026 frente a Argentina. La infanta Sofía es una gran aficionada del deporte y ha vuelto a demostrarlo una vez más tras la ceremonia de entrega del trofeo y las medallas después de que Felipe VI abrazara con cariño a los jugadores. 

Después de que Rodri levantara la copa, Letizia, Leonor y Sofía se han acercado a los jugadores y, en un momento concreto, el monarca ha levantado la copa. Felipe VI ha hecho un gesto para devolvérsela a Fabián Ruiz, pero este ha señalado a la infanta para que la levantara. 

La hija pequeña de los reyes, con una cara de mezcla de estupor y emoción ha alzado al cielo el trofeo con timidez y posteriormente se lo ha dado a la princesa Leonor, que ha preferido dejar a su hermana disfrutar de esa ocasión histórica. Llegó un momento en el que la infanta Sofía no sabía muy bien qué hacer con la copa, devolviéndosela a su padre, que se la ha dado a Ferran Torres, autor del gol de España. 

No es la primera vez que la infanta Sofía es una de las protagonistas de las celebraciones de la selección. En 2023 en Australia celebró junto a las futbolistas de la selección femenina el Mundial, levantando el trofeo junto a su madre, la reina Letizia. Un año más tarde, viajó con el rey a Alemania para la final de la Eurocopa y celebró con la copa. 

Leonor y Sofía ya levantaron la copa del mundo hace 16 años, cuando la familia real recibió en Zarzuela a la selección tras la victoria en Sudáfrica. Por aquel entonces las hijas de Felipe y Letizia tenían cinco y tres años por lo que probablemente ni siquiera eran conscientes del momento. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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