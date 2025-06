Los expertos de aire acondicionado hablan del gran mito que rodea a este aparato y la salud de tu perro

Los falsos mitos y los bulos lo alcanzan todo. Por supuesto, en época de mucho calor, también los aires acondicionados. Pero los expertos en este sector han querido tumbar la mala fama de estos aparatos con respecto a las mascotas en casa.

Si alguna vez te has preguntado o has tenido miedo de posibles efectos negativos del aire acondicionado en la salud de tu perro, no hay nada por lo que inquietarse.

Según un especialista de la marca LG, de hecho los aires acondiconados pueden ser hasta positivos en la salud de los perros y gatos, siempre que se usen con cuidado (como casi todo).

Detalla el especialista que las mascotas pequeñas, como perros y gatos, regulan su temperatura corporal de forma diferente a la de los humanos, por lo que el calor extremo puede suponer un mayor riesgo para ellas, incluso provocándoles un golpe de calor.

En este escenario, los aires acondicionados pueden suponerle una gran ventaja. Especialmente porque estos aparatos, a diferencia de los ventiladores, pueden enfriar el aire, no sólo moverlo.

Sí es conveniente prestar atención con las pequeñas mascotas a varios factores que, realmente, ya son fundamentales vigilar de cara a la salud de los humanos.

Evitar las corrientes directas de aire e intentar que no haya una diferencia excesiva en la temperatura entre el interior y el exterior. Por último, otro básico. Para cuidar la salud de perros y gatos conviene limpiar regularmente los filtros del aire acondicionado, para evitar que se expandan las bacterias y los posibles hongos que se desarrollan en estos dispositivos.