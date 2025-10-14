Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
8 frutas que puede comer tu perro
Animales

Animales

8 frutas que puede comer tu perro

¿Quieres darle a tu perro un snack saludable y diferente? Aquí tienes las frutas que, en general, pueden comer nuestros amigos de cuatro patas, siempre con precauciones y en pequeñas cantidades.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
ManzanaLas semillas están compuestas con cianuro que, aunque se encuentra en mínimas proporciones, puede ser tóxico y causar problemas a los perros. La manzana es una fuente de fibra y vitamina A y C, y se debe cortar en pequeños trozos y retirar las semillas y el corazón.Getty Images/iStockphoto
Plátano de Canarias
PlátanoRico en potasio y energía natural. Es una buena golosina ocasional, pero por su alto contenido de azúcar conviene dárselo en pequeñas cantidades. Además, esta fruta contiene fibras insolubles, por lo que sería de ayuda si tu mascota sufre de estreñimiento.Getty images
Arándanos
ArándanosPequeños, fáciles de digerir y llenos de antioxidantes naturales. Funcionan a la perfección como un premio bajo en calorías, aunque conviene introducir pocas unidades al principio. A su vez, puede ser un remedio natural para las infecciones urinarias en perros.Getty Images
FresasAparte de ser antioxidantes naturales, también aportan vitamina C y fibra. Es importante retirar el tallo, cortarlas en trozos pequeños y moderar la cantidad debido a su contenido de azúcar. Esta fruta puede ayudar a mejorar la salud de su sistema inmunológico y a mantener sus dientes blancos de manera natural.Getty Images
MangoMuy sabroso y con vitaminas A, C, E y B6, esenciales para el pelo del animal. Eso sí, la piel puede provocar molestias digestivas en algunos perros, por lo que conviene retirarla, así como el hueso ya que supone un riesgo de atragantamiento.Getty Images
PeraUna buena fuente de fibra, vitamina C y potasio. Al igual que las manzanas, es importante retirar el corazón y las semillas, ya que también contienen pequeñas cantidades de cianuro. Aunque es una fruta baja en calorías, conviene controlar las cantidades por su alto contenido de azúcar.AJCespedes- Getty Images
MelónCon un alto contenido de agua, esta fruta es ideal para mantener a tu perro bien hidratado. Rico en vitamina A y C, es refrescante en días calurosos, pero vigila la cantidad por el azúcar, así como retira todo tipo de semillas antes de dárselo.Getty Images/iStockphoto
Trozos de sandía.
SandíaAl igual que su predecesor, esta fruta está compuesta por un 90%-95% de agua, por lo que es ideal para hidratar al animal en los días más calurosos del verano. Además, es rica en vitaminas A, C y B6, así como en potasio y fibra, lo que puede contribuir a la salud general de los perros. Eso sí, ofrece solamente la pulpa, sin semillas ni corteza.Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 