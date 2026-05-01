5.600 millones de dólares de munición estadounidense gastados en solo dos días contra Irán: por qué la guerra deja a Europa mucho más expuesta ante Rusia, según un experto militar

La guerra entre Estados Unidos e Irán no solo ha disparado el precio del petróleo y tensado el estrecho de Ormuz. También ha dejado otra factura menos visible: el desgaste del arsenal militar estadounidense.

Según datos publicados por el New York Times, Washington gastó munición valorada en 5.600 millones de dólares solo durante los dos primeros días del conflicto, una guerra que se prolongó seis semanas antes del alto el fuego de abril.

Una cifra mareante incluso para el presupuesto militar más grande del planeta. Pero el problema no es solo económico. Lo realmente delicado, según analistas militares, es que muchos de esos misiles tardarán años en ser reemplazados.

La escasez afecta especialmente a las llamadas municiones de precisión: sistemas Patriot, misiles Tomahawk y otras armas clave para la estrategia militar estadounidense. Básicamente, el tipo de armamento que EE.UU. utiliza para golpear primero y golpear fuerte.

La doctrina militar estadounidense apuesta por ataques masivos de largo alcance al inicio de un conflicto para destruir radares, defensas aéreas y centros estratégicos enemigos. El problema, según un experto militar citado por la revista Focus, es que “si la guerra se prolonga, no hay plan B”. Y claro, cuando los almacenes empiezan a vaciarse más rápido de lo que las fábricas pueden producir, el mensaje que recibe el resto del mundo cambia bastante.

El análisis apunta además a otro problema: la OTAN ya tendría desventajas frente a Rusia en algunos campos, especialmente en defensa contra drones. Y con los arsenales estadounidenses bajo presión, la brecha puede hacerse más visible.

El escenario preocupa todavía más pensando en el futuro de Ucrania. Si se consolida un alto el fuego, Rusia podría liberar recursos militares mientras Occidente sigue intentando rellenar depósitos vacíos y acelerar una industria armamentística que no funciona precisamente a velocidad de TikTok.