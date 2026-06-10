Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un niño de 11 años pasea por una playa y encuentra por casualidad el molar de un pariente extinto del elefante que vivió hace 1,8 millones de años
Animales
Animales

Un niño de 11 años pasea por una playa y encuentra por casualidad el molar de un pariente extinto del elefante que vivió hace 1,8 millones de años

"Apenas diez minutos antes Charlie estaba diciendo cuánto le gustan los elefantes".

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Elefante indio en la costa
Elefante indio en la costaMorozova Tatiana

Buscar conchas, piedras curiosas o pequeños tesoros naturales forma parte de la experiencia de muchos días de playa. Sin embargo, lo que encontró un niño de 11 años en la costa inglesa difícilmente volverá a repetirse. Se trata de un diente fosilizado de un pariente extinto del elefante que habitó la Tierra hace aproximadamente 1,8 millones de años.

El protagonista de la historia es Charlie Orchard-Lisle, un apasionado de los elefantes que paseaba junto a su familia por la playa de East Lane, en Bawdsey, en el condado de Suffolk, cuando un objeto con apariencia de roca llamó su atención en la orilla.

Un objeto extraño entre las olas

Según relató su madre, Eleanor, el descubrimiento se produjo de manera completamente casual durante un paseo familiar el pasado 24 de mayo. "Íbamos caminando y apenas diez minutos antes Charlie estaba diciendo cuánto le gustan los elefantes", explicó. Poco después, ambos vieron un objeto parcialmente cubierto por el agua que destacaba entre la arena y las piedras. 

Un elefante cruza una carretera ante la atenta mirada de un grupo de turistas en el Parque Nacional Etosha, Namibia
Un elefante cruza una carretera ante la atenta mirada de un grupo de turistas en el Parque Nacional Etosha, NamibiaManuel ROMARIS

"Lo recogimos y mi marido se acercó. Nos dimos cuenta de que era algo diferente. Tenía una atmósfera distinta", recordó. La pieza, de unos diez centímetros de ancho, no parecía una roca cualquiera. Su forma y textura despertaron la curiosidad de la familia, que decidió fotografiarla y consultar con especialistas.

Un molar de hace 1,8 millones de años

La sorpresa llegó cuando el profesor Adrian Lister, investigador principal de Paleontología del Museo de Historia Natural de Londres, examinó las imágenes y confirmó el origen del hallazgo. Se trataba del molar superior izquierdo de una Anancus avernensis, un mamífero extinto emparentado con el actual elefante africano de sabana. Este antiguo proboscídeo vivió hace alrededor de 1,8 millones de años, mucho antes de la aparición del ser humano moderno, por lo que el descubrimiento constituye una pieza paleontológica de enorme interés.

La familia cree que el diente permanecía enterrado en los característicos acantilados rojizos de Bawdsey y que la erosión costera terminó desprendiéndolo hasta dejarlo al alcance de las olas. Los expertos coinciden en que la acción del mar y el desgaste natural de terreno pueden sacar a la luz fósiles que han permanecido ocultos durante millones de años. 

Elefantes en BotsuanaAnadolu via Getty Images

Para Eleanor, lo más sorprendente es pensar que un objeto con semejante antigüedad pudiera encontrarse durante un paseo cualquiera. "Es realmente increíble. No puedo creer que se pueda encontrar algo tan antiguo, que existió hace 1,8 millones de años, y que simplemente aparezca en la playa", aseguró. 

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactora en El HuffPost España, donde aborda actualidad y estilo de vida. Graduada en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo, inició su carrera como becaria en este mismo medio, que ha sido su verdadera escuela. Madrileña con raíces manchegas, escribe sobre una amplia variedad de temas como: sociedad, cultura, viajes, salud y consumo. Siempre con el objetivo de informar, orientar y despertar la curiosidad del lector.

EL HUFFPOST PARA SHEIN
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos