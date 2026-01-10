Felipe, mecánico, sobre la importancia de cambiar el aceite del coche regularmente: "Entre los 95 y los 2.700 euros creo que no hay color"

Felipe Sacristán, mecánico con años de experiencia en el sector, ha advertido sobre la importancia de cambiar el aceite del coche regularmente. Lo ha hecho a través de un ejemplo real ocurrido en su propio taller. El profesional ha querido demostrar hasta qué punto una revisión sencilla puede marcar la diferencia entre una reparación asumible y una factura que se dispara hasta cifras difíciles de encajar para cualquier conductor.

“Entre los 95 y los 2.700 euros creo que no hay color”, resume en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook @TallerRedISTA, de forma tan gráfica como contundente, el contraste entre cuidar el vehículo a tiempo o dejar que los problemas se acumulen.

La historia comienza con dos BMW X3 que entraron en el taller por motivos muy similares. Ambos presentaban cuestiones relacionadas con el diferencial, una de las piezas clave del sistema de transmisión del vehículo. Sin embargo, a partir de ahí, sus destinos mecánicos y económicos tomaron caminos muy distintos.

Mejor prevenir que curar

En el primer caso, el propietario acudió al taller de manera preventiva para realizar una sustitución del aceite del diferencial. No había ruidos extraños ni síntomas de avería grave, simplemente se trataba de una revisión programada para mantener el coche en buen estado. El resultado fue una intervención rápida y barata: 41 euros en aceite y una hora de mano de obra, lo que dejó la factura final en 95 euros.

El segundo BMW X3, en cambio, llegó al taller ya con problemas evidentes. Su conductor había empezado a notar un ruido anómalo procedente del diferencial y pidió que se lo comprobaran. Cuando Felipe Sacristán y su equipo revisaron el vehículo, el diagnóstico fue claro: el aceite del diferencial nunca se había cambiado.

La falta de mantenimiento provocó en el segundo vehículo que las piezas internas trabajaran sin la lubricación adecuada, generando un desgaste progresivo que acabó dañando seriamente el sistema. En este punto ya no bastaba con un simple cambio de aceite, sino que fue necesario desmontar el diferencial completo, revisar cada componente y sustituir todas las piezas deterioradas.

De 95 a 2.700 euros

La diferencia económica entre ambos casos es lo que realmente impacta. Mientras que el primer conductor se marchó con una factura de menos de 100 euros, el segundo tuvo que enfrentarse a una reparación que ronda los 2.700 euros, sumando las horas de mano de obra, el desmontaje del sistema y el coste de las piezas nuevas.

Para Felipe Sacristán, este ejemplo es una prueba clara de cómo el ahorro a corto plazo puede convertirse en una pérdida enorme a medio o largo plazo. “La gente a veces retrasa estas revisiones porque piensa que no son necesarias, pero lo que no ve es que está jugando con una avería mucho más cara”, advierte.

El aceite como elemento clave

El mecánico insiste en que el aceite es importante en el motor y también en otros elementos clave del coche, como el diferencial o la caja de cambios. Estos componentes están sometidos a un gran esfuerzo y necesitan una lubricación adecuada para funcionar correctamente y evitar fricciones que, con el tiempo, acaban destruyendo las piezas.

Por eso, recomienda seguir las pautas de mantenimiento del fabricante y, en el caso concreto del diferencial, cambiar el aceite al menos cada 90.000 o 100.000 kilómetros. Un mantenimiento preventivo adecuado alarga la vida útil del coche y además contribuye a la seguridad y al ahorro económico.