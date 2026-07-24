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Las fotos de los primeros supermercados muestran cómo ha cambiado la forma de hacer la compra a lo largo del último siglo
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Un empleado ayuda a una mujer en un supermercado de 1930

Las fotos de los primeros supermercados muestran cómo ha cambiado la forma de hacer la compra a lo largo del último siglo

Del mostrador atendido por dependientes a las cajas de autopago, estas imágenes recorren la transformación de los supermercados y muestran cómo han evolucionado los hábitos de compra.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="Un empleado ayuda a un cliente alrededor de 1917""
1. Se dependía del empleado (principios del siglo XX)Antes de los supermercados, los clientes pedían los productos desde el mostrador y un empleado los buscaba y pesaba uno por uno. Comprar era un proceso mucho más lento y personalizado.Getty Images
alt="alt="Varios clientes en un pasillo de un supermercado en la década de 1920""
  2. Primeros supermercados de autoservicio (década de 1930)El nuevo modelo permitió que los clientes recorrieran los pasillos por su cuenta y eligieran directamente los productos, una revolución para el comercio alimentario.Getty Images
alt="alt="Una mujer empuja un carrito de la compra lleno de alimentos en un supermercado en la década de 1940.""
  3. Llegan los carros de la compra (años 40)El aumento del tamaño de las tiendas hizo necesario incorporar carros metálicos, que permitían comprar más artículos en una sola visita.Getty Images
alt="alt="Tres mujeres mirando los productos envasados de un supermercado en 1950""
  4. Pasillos repletos de productos envasados (años 50)Los alimentos comenzaron a venderse cada vez más en envases individuales, con precios visibles y marcas fácilmente reconocibles, reduciendo la venta a granel.Getty Images
alt="alt="Se instala la caja registradora""
  5. Se instala la caja registradora (años 50-60)El recorrido terminaba en una única caja de pago, consolidando un sistema de compra mucho más rápido que el de las tiendas tradicionales.Getty Images
alt="alt="Un niño navega por una tienda de comestibles desconocida en la década de 1940.""
  6. Los supermercados se convierten en espacios familiares (años 60-70)Las compras semanales empezaron a hacerse en familia y en establecimientos cada vez más grandes, con una oferta mucho más amplia que la de los pequeños comercios.Getty Images
alt="alt="El pasillo de congelados de uno de los primeros supermercados""
  7. Congelados, refrigerados y nuevos hábitos (años 70-80)La expansión de los frigoríficos y congeladores permitió vender una gran variedad de alimentos preparados y conservarlos durante más tiempo.Getty Images
alt="alt="Un hombre paga la compra, incluyendo cerveza, con cupones de alimentos.""
  8. De los cupones a la compra digital (actualidad)Hoy las cajas de autopago, las aplicaciones móviles y las compras por internet muestran hasta qué punto ha cambiado la experiencia de hacer la compra respecto a hace un siglo.Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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