Va a una pizzería en Milán y no se da cuenta de que le cobran el cubierto hasta que paga: "Lo ponía en la carta pero muy pequeño"

Viajar a Italia suele ser sinónimo de buena comida, pizzas gigantes y precios razonables. Sin embargo, también puede traer alguna sorpresa para quienes no conocen una de las costumbres más extendidas de la restauración italiana: el coperto, el suplemento que muchos establecimientos añaden a la cuenta por el servicio de mesa. Eso es precisamente lo que le ocurrió al creador de contenido @adrianespiinosa_, que ha compartido en TikTok la anécdota vivida durante un viaje a Milán.

Según explica en el vídeo, él y sus acompañantes decidieron alejarse del centro de la ciudad para encontrar un restaurante donde comer algo más barato. "Vimos un sitio donde las pizzas eran tela de grandes por ocho o nueve euros. La bebida estaba bien y dijimos: 'Venga, pues vamos a comer aquí'". Todo transcurrió con normalidad: pidieron las pizzas, las bebidas y, al terminar, solicitaron la cuenta porque tenían prisa para llegar a otro sitio.

Las cuentas no salían

La sorpresa llegó justo después de pagar. "Cuando salgo del restaurante digo: 'Espérate, porque a mí la cuenta... no me están saliendo las cuentas'". Mientras repasaba mentalmente lo que habían pedido, se dio cuenta de que había un importe que no conseguía justificar. "Yo pensaba: 'Esta gente ha visto cara de guiris, de españoles, y nos la han querido colar'", comenta entre risas.

Convencido de que había un error, decidió volver a entrar para preguntar al camarero. La respuesta le dejó completamente desconcertado. "Me dice el tío: 'Del coperto'. Y digo: '¿Coperto quién es?'". Fue entonces cuando descubrió que ese cargo correspondía al cubierto, un suplemento que numerosos restaurantes italianos cobran por cada comensal y que suele incluir el servicio de mesa, la cubertería o el pan.

El tiktoker asegura que lo que más le sorprendió fue que el cobro se aplicaba a cada persona. "Me puse a pensar: si tú te vienes aquí con cinco, seis o siete personas... te meten 30 euros más en la cuenta". Aunque finalmente comprobó que el establecimiento sí informaba de ese suplemento, considera que era muy fácil no verlo. "Lo del coperto venía en la carta, pero venía abajo, en chiquitito y en italiano encima", explica.

Tomárselo con humor

Con humor, termina admitiendo que, después de caminar durante todo el día por Milán, no estaba precisamente para leer la letra pequeña del menú. "¿Tú te crees que yo me voy a poner a leer qué pone ahí?", concluye.

El coperto es una práctica muy habitual en Italia y, siempre que figure indicado en la carta, es completamente legal. Aun así, sigue siendo una de las sorpresas más frecuentes para muchos turistas que visitan el país por primera vez.