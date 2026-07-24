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Va a una pizzería en Milán y no se da cuenta de que le cobran el cubierto hasta que paga: "Lo ponía en la carta pero muy pequeño"
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Va a una pizzería en Milán y no se da cuenta de que le cobran el cubierto hasta que paga: "Lo ponía en la carta pero muy pequeño"

El creador de contenido @adrianespiinosa_ cuenta en TikTok la sorpresa que se llevó al revisar la cuenta y descubrir un cargo habitual en muchos restaurantes italianos.

Israel Molina Gómez
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Una pizzería en una imagen de archivo.Getty Images

Viajar a Italia suele ser sinónimo de buena comida, pizzas gigantes y precios razonables. Sin embargo, también puede traer alguna sorpresa para quienes no conocen una de las costumbres más extendidas de la restauración italiana: el coperto, el suplemento que muchos establecimientos añaden a la cuenta por el servicio de mesa. Eso es precisamente lo que le ocurrió al creador de contenido @adrianespiinosa_, que ha compartido en TikTok la anécdota vivida durante un viaje a Milán.

Según explica en el vídeo, él y sus acompañantes decidieron alejarse del centro de la ciudad para encontrar un restaurante donde comer algo más barato. "Vimos un sitio donde las pizzas eran tela de grandes por ocho o nueve euros. La bebida estaba bien y dijimos: 'Venga, pues vamos a comer aquí'". Todo transcurrió con normalidad: pidieron las pizzas, las bebidas y, al terminar, solicitaron la cuenta porque tenían prisa para llegar a otro sitio.

Las cuentas no salían

La sorpresa llegó justo después de pagar. "Cuando salgo del restaurante digo: 'Espérate, porque a mí la cuenta... no me están saliendo las cuentas'". Mientras repasaba mentalmente lo que habían pedido, se dio cuenta de que había un importe que no conseguía justificar. "Yo pensaba: 'Esta gente ha visto cara de guiris, de españoles, y nos la han querido colar'", comenta entre risas.

Convencido de que había un error, decidió volver a entrar para preguntar al camarero. La respuesta le dejó completamente desconcertado. "Me dice el tío: 'Del coperto'. Y digo: '¿Coperto quién es?'". Fue entonces cuando descubrió que ese cargo correspondía al cubierto, un suplemento que numerosos restaurantes italianos cobran por cada comensal y que suele incluir el servicio de mesa, la cubertería o el pan.

El tiktoker asegura que lo que más le sorprendió fue que el cobro se aplicaba a cada persona. "Me puse a pensar: si tú te vienes aquí con cinco, seis o siete personas... te meten 30 euros más en la cuenta". Aunque finalmente comprobó que el establecimiento sí informaba de ese suplemento, considera que era muy fácil no verlo. "Lo del coperto venía en la carta, pero venía abajo, en chiquitito y en italiano encima", explica.

Tomárselo con humor

Con humor, termina admitiendo que, después de caminar durante todo el día por Milán, no estaba precisamente para leer la letra pequeña del menú. "¿Tú te crees que yo me voy a poner a leer qué pone ahí?", concluye.

El coperto es una práctica muy habitual en Italia y, siempre que figure indicado en la carta, es completamente legal. Aun así, sigue siendo una de las sorpresas más frecuentes para muchos turistas que visitan el país por primera vez.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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