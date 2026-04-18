Un joven tiktoker tira de sarcasmo para ilustrar la situación de Canarias: "Necesita discotecas, hoteles y viviendas vacacionales, déjense de espacios naturales"
A veces solo queda reírse.
La masificación turística en Canarias lleva años generando tensiones entre desarrollo económico y calidad de vida. El aumento de viviendas vacacionales, la presión sobre los recursos naturales y la dificultad de acceso a la vivienda para los residentes han abierto un debate cada vez más presente en la sociedad canaria.
En ese contexto, el usuario canario de TikTok Pablo (@pabloosilvaaa0), ha apostado por el humor y el sarcasmo como una herramienta más para denunciar una realidad que muchos consideran insostenible.
En concreto, el joven creador de contenido ha logrado viralizar su crítica a través de un vídeo en TikTok en el que, con tono irónico, plantea un modelo de Canarias llevado al extremo. "Lo que es una vergüenza en pleno siglo XXI es que el Gobierno siga teniendo espacios naturales protegidos", comienza diciendo Pablo.
El humor como crítica social
Lejos de ser una defensa real de estas ideas, el vídeo construye una sátira que apunta directamente al modelo turístico actual. "Aquí el acceso al turismo está bastante limitado, lo que habría que hacer es una autopista y aquí su McDonald’s, su Burger King, su KFC…", dice mientras señala un paisaje verde prácticamente intacto.
El mensaje se vuelve aún más explícito cuando ironiza sobre el futuro del territorio: "Yo, como presidente, todo esto será hormigón", expone el creador de contenido mientras muestra un entorno natural.
A partir de ahí, el vídeo encadena propuestas absurdas que reflejan, en realidad, preocupaciones muy reales. "Canarias necesita campos de golf, Canarias necesita discotecas, hoteles y viviendas vacacionales… déjense de espacios naturales, que la naturaleza está para destruirla", afirma.
"La gente dice: 'No, se destrozó parte de un espacio natural protegido para hacer una pista de tenis aquí, se quitaron matas, no sé qué…'. Vamos a ver, ¿cómo va a jugar la gente al tenis con todas estas matas, gilipollas? ¡Que lo que hay que hacer es quitarlas! Es que estamos bobos…", comenta para concluir, ridiculizando la idea de eliminar vegetación para construir infraestructuras.
La reacción de los usuarios
El tono humorístico del vídeo no ha impedido que el mensaje cale entre los usuarios, quienes no han desperdiciado la oportunidad y han respondido en la misma línea irónica, apoyando así la creativa crítica social de Pablo.
"No necesitamos hospitales nuevos, lo que realmente hace falta es la nueva Casa del carnaval y hoteles en Las Teresitas por el progreso del bolsillo de Corrupción Canarias", comenta uno.
"¿Quién quiere viviendas sociales para los jóvenes? Es que pedís unas cosas…"; "¡Basta de espacios naturales! Queremos casinos y campos de tenis #YodigoNOalosespaciosnaturales"; "Te faltaron cinco hoteles y 70 viviendas vacacionales, presi", han añadido otros usuarios.
Pero detrás de las bromas, el trasfondo es serio. El archipiélago canario se enfrenta a un modelo turístico que, según denuncian muchos residentes, prioriza el crecimiento económico a corto plazo frente a la sostenibilidad de un territorio que cada vez está más al límite.