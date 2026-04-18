Un joven tiktoker tira de sarcasmo para ilustrar la situación de Canarias: "Necesita discotecas, hoteles y viviendas vacacionales, déjense de espacios naturales"
A veces solo queda reírse. 

Playa Papagayo, Lanzarote.Getty Images

La masificación turística en Canarias lleva años generando tensiones entre desarrollo económico y calidad de vida. El aumento de viviendas vacacionales, la presión sobre los recursos naturales y la dificultad de acceso a la vivienda para los residentes han abierto un debate cada vez más presente en la sociedad canaria.

En ese contexto, el usuario canario de TikTok Pablo (@pabloosilvaaa0), ha apostado por el humor y el sarcasmo como una herramienta más para denunciar una realidad que muchos consideran insostenible.

En concreto, el joven creador de contenido ha logrado viralizar su crítica a través de un vídeo en TikTok en el que, con tono irónico, plantea un modelo de Canarias llevado al extremo. "Lo que es una vergüenza en pleno siglo XXI es que el Gobierno siga teniendo espacios naturales protegidos", comienza diciendo Pablo.

El humor como crítica social

Lejos de ser una defensa real de estas ideas, el vídeo construye una sátira que apunta directamente al modelo turístico actual. "Aquí el acceso al turismo está bastante limitado, lo que habría que hacer es una autopista y aquí su McDonald’s, su Burger King, su KFC…", dice mientras señala un paisaje verde prácticamente intacto.

El mensaje se vuelve aún más explícito cuando ironiza sobre el futuro del territorio: "Yo, como presidente, todo esto será hormigón", expone el creador de contenido mientras muestra un entorno natural.

A partir de ahí, el vídeo encadena propuestas absurdas que reflejan, en realidad, preocupaciones muy reales. "Canarias necesita campos de golf, Canarias necesita discotecas, hoteles y viviendas vacacionales… déjense de espacios naturales, que la naturaleza está para destruirla", afirma.

"La gente dice: 'No, se destrozó parte de un espacio natural protegido para hacer una pista de tenis aquí, se quitaron matas, no sé qué…'. Vamos a ver, ¿cómo va a jugar la gente al tenis con todas estas matas, gilipollas? ¡Que lo que hay que hacer es quitarlas! Es que estamos bobos…", comenta para concluir, ridiculizando la idea de eliminar vegetación para construir infraestructuras.

La reacción de los usuarios

El tono humorístico del vídeo no ha impedido que el mensaje cale entre los usuarios, quienes no han desperdiciado la oportunidad y han respondido en la misma línea irónica, apoyando así la creativa crítica social de Pablo.

"No necesitamos hospitales nuevos, lo que realmente hace falta es la nueva Casa del carnaval y hoteles en Las Teresitas por el progreso del bolsillo de Corrupción Canarias", comenta uno.

"¿Quién quiere viviendas sociales para los jóvenes? Es que pedís unas cosas…"; "¡Basta de espacios naturales! Queremos casinos y campos de tenis #YodigoNOalosespaciosnaturales"; "Te faltaron cinco hoteles y 70 viviendas vacacionales, presi", han añadido otros usuarios.

Pero detrás de las bromas, el trasfondo es serio. El archipiélago canario se enfrenta a un modelo turístico que, según denuncian muchos residentes, prioriza el crecimiento económico a corto plazo frente a la sostenibilidad de un territorio que cada vez está más al límite.

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

