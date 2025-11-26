Ni en Madrid ni en Cataluña: en Alemania toman nota de la región española con el menú del día más caro

Un camarero apuntando el menú del día, en una imagen de archivo

Un informe elaborado por la asociación Hostelería de España en colaboración con Edenred ha analizado el precio del menú del día en el país y lo ha comparado entre las diferentes comunidades autónomas.

Según apunta el análisis, a lo largo del último año, el menú del día se ha encarecido un 1,5% de media en los bares y restaurantes de España, hasta situarse en un coste promedio de 14,2 euros.

La noticia ha llegado hasta Alemania, donde Mallorca Magazin, un semanario en lengua alemana que informa sobre temas locales de Mallorca, ha destacado que Baleares es la región española con el menú del día más caro.

"Las Islas Baleares, con Mallorca a la cabeza, vuelven a ofrecer los menús del día más caros de España. Concretamente, el precio se sitúa, al igual que el año pasado, en 16 euros", ha destacado el citado medio de comunicación.

En ese sentido, el director general de la Asociación de Restauradores de Mallorca, Tomeu Mas, ha resaltado que el hecho de que el menú del día más caro se encuentre en Baleares es una muestra más del alto coste de la vida en las islas.

"No es ninguna sorpresa que encabecemos esta clasificación, ya que solemos hacerlo, al igual que todas las demás que tienen que ver con el coste de la vida", ha subrayado al respecto Tomeu Mas.

Por detrás de Baleares, los menús del día más caros en España se encuentran en el País Vasco (con 15,8 euros de media), en Cataluña (15,4 euros) y en la Comunidad de Madrid (14,5 euros).

Por el contrario, las regiones españolas en las que comer de menú del día es más barato son Canarias (con 13 euros de media), Asturias (13,2 euros) y Andalucía y la Región de Murcia (con 13,4 euros ambas comunidades autónomas).