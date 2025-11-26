Así es Ochando, el único restaurante con estrella Michelin en el que se puede comer por menos de 70 euros

Este martes, la gastronomía española se vistió de largo para la Gala Michelin 2026 que tuvo lugar en Málaga. Presentada por Jesús Vázquez, la prestigiosa Guía Michelín renovó el máximo reconocimiento de tres estrellas a los los 16 restaurantes que la obtuvieron en la anterior edición. Entre ellos, habituales de estos reconocimientos como Martín Berasategui, Eneko Atxa, Elena Arzak, Joan Roca, Ángel León, Pedro Subijana, Dabiz Muñoz o Jordi Cruz.

Además de estos chefs, también se reconocieron a cinco nuevos establecimientos con dos estrellas Michelin: Aleia, de Paulo Airaudo y Rafa de Bedoya, en Barcelona; La Boscana, de Joel Castañé, en Bellvís (Lleida); Mont Bar, de Francisco José Agudo, en Barcelona; Ramón Freixa Atelier, de Ramón Freixa, en Madrid, y Enigma, de Albert Adrià, en Barcelona.

Pero el grupo más numeroso ha sido el que estrenaba su primera estrella Michelin, con 25 restaurantes. Más allá de los reconocidos en la categoría Bib Gourmand, aquellos más económicos y asequibles para el gran público, dentro de los reconocidos con esta primera estrella ha destacado Ochando, tanto por poner en el mapa una pedanía sevillana de poco más de 4.700 habitantes como por su precio.

El restaurante de Juan Carlos Ochando y Elena Pérez se encuentra en la pedanía sevillana de Los Rosales en el municipio de Tocina y allí se pueden degustar platos de primer nivel a la carta por menos de 60 euros y con uno de sus menús degustación por menos de 70.

El chef, que ha pasado por establecimientos como Hacienda Benazuza, El Campero, Bardal, Casa Marcial, decidió regresar a su localidad natal para emprender con este proyecto junto a Pérez entre olivos, huertas y trigales. Ochando fue reconocido en 2023 con el Bib Gourmand de la Guía Michelin y ahora se ha estrenado con su primera estrella.

Allí, tal y como recogen en la web del establecimiento, elaboran "una cocina actual en la que prima el producto de temporada, con una carta en constante cambio y un menú degustación donde se puede probar gran parte de esta". Además, lo hace fuera de la capital hispalense, donde se encuentran las otras dos estrellas renovadas de la provincia: Cañabota y Abantal.

Qué se come y qué precio tiene Ochando, el nuevo estrella Michelín más económico

Bajo la premisa de "cocina contemporánea en la Vega del Guadalquivir", la cocina de Ochando se centra en la cocina de raíz, con fondos trabajados y guisos tradicionales desde un prisma contemporáneo, pero manteniendo la esencia de lo rural.

El establecimiento, considerado como casi un hogar para sus chefs, cuenta con capacidad para unas 25 personas entre la sala y la terraza y requiere reserva previa debido a su alta demanda.

En su oferta cuenta con dos menús degustación. Por un lado, el Gran Menú por 82 euros, y el Menú con un precio de 65 euros. La diferencia radica en el número de platos, mientras que el Gran Menú oferta 15 elaboraciones, el Menú cuenta con 10.

En el caso del Gran Menú entrantes como el buñuelo de calamar encebollado el cono de steak tartar, la panna cotta de queso San Simón y membrillo o la galleta de chorizo ahumado; principales como el ajoverde de pistacho y tomate pasificado, las espinacas esparragadas y huevo, el calamar de potera y pimiento verde frito, las albóndigas de atún con guiso de cabrillas, la resta de gallo en escabeche o el rabo de toro, y de postre, un tocinillo con naranja y yogur y varios petit four.

Por su parte, el Menú cuenta con buena parte de las elaboraciones presentes en el Gran Menú tanto entrantes como principales. En primer lugar, encontramos la sopa de temporada, el buñuelo de calamar, la galleta de chorizo o la panna cotta, pero en lugar del cono de steak tartar, se ofrece un crujiente de tapioca con emulsión de chile. Como principales se encuentran desde la ostra con cherry Mary, a las elaboraciones ya mencionadas como el ajoverde, el rabo de toro, las espinacas o el pescado de temporada. Como postre, el Menú ofrece un cremoso de chocolate, crumble y helado de café, además de los mencionados petit four.

A la carta se pueden disfrutar de muchos de estos platos y otras tantas elaboraciones entre 4,50 y 34 euros. Entre los platos de la carta que no se ofertan en ninguno de los menús destacan el salmonete con roteña de galera, el lomo de ciervo con pesto de tomate seco y cebolla francesa, el bollito frito relleno de pringá, el magret de pato, curry verde, parmentier y jugo de asado, el tartar de atún rojo con ajoblanco de harissa roja, las mollejas de cordero glaseadas y meniere de oveja o el tiramisú con sabayón de Jerez.