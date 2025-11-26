Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Así es Ochando, el único restaurante con estrella Michelin en el que se puede comer por menos de 70 euros
Estilo de vida
Estilo de vida

Así es Ochando, el único restaurante con estrella Michelin en el que se puede comer por menos de 70 euros

Se encuentra en la pedanía sevillana de Los Rosales en la localidad de Tocina.

Marina Prats
Marina Prats
Juan Carlos Ochando, chef del restaurante Ochando de Los Rosales, al recibir su estrella Michelín.
Juan Carlos Ochando, chef del restaurante Ochando de Los Rosales, al recibir su estrella Michelín.EFE

Este martes, la gastronomía española se vistió de largo para la Gala Michelin 2026 que tuvo lugar en Málaga. Presentada por Jesús Vázquez, la prestigiosa Guía Michelín renovó el máximo reconocimiento de tres estrellas a los los 16 restaurantes que la obtuvieron en la anterior edición. Entre ellos, habituales de estos reconocimientos como Martín Berasategui, Eneko Atxa, Elena Arzak, Joan Roca, Ángel León, Pedro Subijana, Dabiz Muñoz o Jordi Cruz.

Además de estos chefs, también se reconocieron a cinco nuevos establecimientos con dos estrellas Michelin: Aleia, de Paulo Airaudo y Rafa de Bedoya, en Barcelona; La Boscana, de Joel Castañé, en Bellvís (Lleida); Mont Bar, de Francisco José Agudo, en Barcelona; Ramón Freixa Atelier, de Ramón Freixa, en Madrid, y Enigma, de Albert Adrià,  en Barcelona.

Pero el grupo más numeroso ha sido el que estrenaba su primera estrella Michelin, con 25 restaurantes. Más allá de los reconocidos en la categoría Bib Gourmand, aquellos más económicos y asequibles para el gran público, dentro de los reconocidos con esta primera estrella ha destacado Ochando, tanto por poner en el mapa una pedanía sevillana de poco más de 4.700 habitantes como por su precio.

El restaurante de Juan Carlos Ochando y Elena Pérez se encuentra en la pedanía sevillana de Los Rosales en el municipio de Tocina y allí se pueden degustar platos de primer nivel a la carta por menos de 60 euros y con uno de sus menús degustación por menos de 70.

El chef, que ha pasado por establecimientos como Hacienda Benazuza, El Campero, Bardal, Casa Marcial, decidió regresar a su localidad natal para emprender con este proyecto junto a Pérez entre olivos, huertas y trigales. Ochando fue reconocido en 2023 con el Bib Gourmand de la Guía Michelin y ahora se ha estrenado con su primera estrella. 

Allí, tal y como recogen en la web del establecimiento, elaboran "una cocina actual en la que prima el producto de temporada, con una carta en constante cambio y un menú degustación donde se puede probar gran parte de esta". Además, lo hace fuera de la capital hispalense, donde se encuentran las otras dos estrellas renovadas de la provincia: Cañabota y Abantal.

Qué se come y qué precio tiene Ochando, el nuevo estrella Michelín más económico

Bajo la premisa de "cocina contemporánea en la Vega del Guadalquivir", la cocina de Ochando se centra en la cocina de raíz, con fondos trabajados y guisos tradicionales desde un prisma contemporáneo, pero manteniendo la esencia de lo rural.

El establecimiento, considerado como casi un hogar para sus chefs, cuenta con capacidad para unas 25 personas entre la sala y la terraza y requiere reserva previa debido a su alta demanda.

En su oferta cuenta con dos menús degustación. Por un lado, el Gran Menú por 82 euros, y el Menú con un precio de 65 euros. La diferencia radica en el número de platos, mientras que el Gran Menú oferta 15 elaboraciones, el Menú cuenta con 10.

En el caso del Gran Menú entrantes como el buñuelo de calamar encebollado el cono de steak tartar, la panna cotta de queso San Simón y membrillo o la galleta de chorizo ahumado; principales como el ajoverde de pistacho y tomate pasificado, las espinacas esparragadas y huevo, el calamar de potera y pimiento verde frito, las albóndigas de atún con guiso de cabrillas, la resta de gallo en escabeche o el rabo de toro, y de postre, un tocinillo con naranja y yogur y varios petit four.

Por su parte, el Menú cuenta con buena parte de las elaboraciones presentes en el Gran Menú tanto entrantes como principales. En primer lugar, encontramos la sopa de temporada, el buñuelo de calamar, la galleta de chorizo o la panna cotta, pero en lugar del cono de steak tartar, se ofrece un crujiente de tapioca con emulsión de chile. Como principales se encuentran desde la ostra con cherry Mary, a las elaboraciones ya mencionadas como el ajoverde, el rabo de toro, las espinacas o el pescado de temporada. Como postre, el Menú ofrece un cremoso de chocolate, crumble y helado de café, además de los mencionados petit four.

A la carta se pueden disfrutar de muchos de estos platos y otras tantas elaboraciones entre 4,50 y 34 euros. Entre los platos de la carta que no se ofertan en ninguno de los menús destacan el salmonete con roteña de galera, el lomo de ciervo con pesto de tomate seco y cebolla francesa, el bollito frito relleno de pringá, el magret de pato, curry verde, parmentier y jugo de asado, el tartar de atún rojo con ajoblanco de harissa roja, las mollejas de cordero glaseadas y meniere de oveja o el tiramisú con sabayón de Jerez.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 