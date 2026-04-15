El cantante y actor Patrick Bruel, investigado en París tras una denuncia por intento de violación

El conocido cantante francés Patrick Bruel está siendo investigado por la Fiscalía de París por una denunciad de violación y agresión sexual. Según informó este martes la prensa francesa, las pesquisas han comenzado después de que se presentase en el juzgado una denuncia contra él por estos cargos el pasado 12 de marzo.

La actual directora ejecutiva de Unifrance, organismo que se encarga de la promoción del cine francés en el mundo, Daniela Elstner, fue la encargada de presentar la denuncia en el juzgado contra él, pero los hechos se remontan hasta hace casi 30 años. Concretamente, habrían tenido lugar en noviembre de 1997, durante el Festival de Cine Francés de Acapulco (México). En aquel entonces, Elstner era asistente de Unifrance.

El conocido cantante por canciones como la exitosa Marre de cette nana-là también es objeto de una investigación por violación en Saint-Malo, según la fiscalía de esa ciudad del oeste de Francia. En este caso, la investigación se abrió tras una denuncia presentada el 30 de septiembre de 2024. Esta denuncia acusaba a Bruel de violación en octubre de 2012, en el marco del Festival de Cine Británico de Dinard, donde el actor y cantante presidía el jurado.

Esta no es la primera causa de agresión sexual a la que se enfrenta el cantante y actor. En Perpiñán, al sur de Francia, una masajista de unos treinta años también acusó al cantante de agresión sexual durante una sesión de masaje en un hotel en julio de 2019.

Además, Bruel fue objeto de una investigación preliminar por exhibicionismo y acoso sexual tras las acusaciones presentadas en 2019 por otra masajista en un hotel de la isla francesa de Córcega, entre otras causas relacionadas con este delito.