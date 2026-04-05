El grupo Ladilla Rusa se pronuncia como pocos sobre la ultraderecha: "No es el momento de callarse, sino de posicionarse"

A pesar de ser populares por sus divertidas y humorísticas canciones, los integrantes de Ladilla Rusa, Tania Lozano y Víctor F. Clares, son conscientes de la amenaza que supone el auge de la ultraderecha. En una conversación con la agencia Efe, los cantantes ponen el foco en sus compañeros de profesión, y a loa que advierte que "no podemos ser equidistantes".

"Tú como artista tienes un altavoz y lo puedes aprovechar. Yo creo que ahora no es el momento de callarse, sino de posicionarse", asegura Lozano (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona; 38 años). Por su parte, Clares (Barcelona, 38) opina que "no hay que ignorar" el avance de la ultraderecha y anima a "combatirlo".

"En un momento en que los fascistas y la extrema derecha están en todas partes, nos tenemos que posicionar y leerle la cartilla a toda la gente equidistante y un poco ambigua a la que le da miedo declararse antifascista. Al final es una cuestión de respetar a todo el mundo y de luchar contra los discursos de odio que solo nos van a hacer una peor sociedad", recalca.

Cumplen una década sobre los escenarios

Como recuerda el cantante, Ladilla Rusa son risas, pero también denuncia y protesta. Tal y como reza Efe, sus letras son una mezcla de humor gamberro y costumbrismo fantástico, en las que hay espacio para la reivindicación y "la mala leche", como ocurre en el tema ¡Qué ladilla!, expresión que en México significa qué fastidio y en la que el grupo denuncia, entre otras cosas, que se "blanquee al fascista, que es machista y es racista".

Tania Lozano y Víctor F. Clares se conocen desde niños. Se criaron en el municipio de Montcada i Reixac, en la periferia de Barcelona, y, aunque estudiaron periodismo, ya hace casi una década que son el alma de Ladilla Rusa. De hecho, lo que empezó como una broma ahora se traduce en dos discos Estado del malestar y Costumbrismo mágico, y temas de gran popularidad como KITT y los coches del pasado, con más de 27 millones de visualizaciones en YouTube.

Aunque hace muchos años que viven en la capital, los integrantes de Ladilla Rusa reconocen, en la entrevista, que el haberse criado en Montcada i Reixac, en las afueras de Barcelona, "les ha marcado". Se identifican más con "los garrulos que con los pijos", defienden la vida de barrio y admiten tener "mucha calle".

"Ladilla Rusa no existiría si no hubiéramos nacido en el extrarradio de Barcelona", cuenta Tania Lozano. "Por eso ahora nos llevamos muy bien con los quillos, con los punkis, con los metaleros… Hemos vivido lo de los coches con la ventanilla bajada escuchando a Los Chichos. ¡Visca el extrarradio!", apostilla Clares. Por el momento, el dúo disfruta de la buena aceptación que ha tenido su última canción y de una gira que comienza este 2026, pero que tendrá continuidad en 2027, coincidiendo con el décimo aniversario de la formación.