Pone una mala reseña en un bar porque le hacen consumir para ir al baño y se abre un debate monumental

El profesional de la hostelería y activista Jesús Soriano, conocido en el mundo de las redes sociales como Soy Camarero, que acumula casi medio millón de seguidores solo en Instagram gracias a sus vídeos denunciando malas prácticas en el sector, se ha hecho eco de una mala reseña que ha puesto un cliente a un bar.

El cliente en cuestión dio dos estrellas en las reseñas de Google y llamó "maleducados" a los empleados porque quería entrar al baño de urgencia y, según contó, le hicieron pagar un refresco de Coca-Cola que costaba nada más y nada menos que 2,60 euros.

Si el cliente se está quejando, ¿por qué dos estrellas en lugar de una? El motivo ha llamado mucho la atención, porque a pesar de la crítica, al final del mensaje añade: "Eso sí, los baños muy limpios". Algo bueno ha sacado del desencuentro con el bar.

El dueño del establecimiento no ha dudado en contestar para intentar defenderse: "Lamentamos mucho su mala experiencia, pero nuestros aseos no son públicos; es de lógica cívica y coherente, que todos los clientes que usen las instalaciones deben realizar alguna consumición".

"Lo de maleducados sobra"

El gerente achaca a que mantener limpios los baños es "lo mínimo de servicio que ofrecemos" y que llamarles maleducados ha sido algo que "sobra" completamente. A pesar de ello, le han agradecido el comentario.

Esto ha generado un debate tremendo en los comentarios con muchísimas opiniones de todo tipo, pero la mayoría se dividen entre los que están de acuerdo con cobrar por usar el baño a alguien que no es un cliente y los que ven matices para aceptarlo o no. Hay de todo, como el del usuario Vasily: "Opino que si el establecimiento tiene terraza en vía pública, aunque pague por ella, tendría que dejar entrar al baño al público, sea o no cliente".

La mayoría de respuestas han sido un recuerdo de que el negocio, quiera o no, es "privado". La sorpresa ha lelgado también por el precio del refresco: 2,60. La usuaria Melo García no lo cobraría si es un caso puntual: "Los baños son baños y el agua es agua".

"Cívico y coherente es dejar pasar a los baños si se trata de una urgencia, porque no sabemos las circunstancias personales de esa persona y nos puede pasar a cualquiera. Podría ser una forma de ganar clientela", ha replicado el usuario Vemondo.

¿Se puede cobrar por usar el baño?

No hay leyes estatales que impidan usar el baño en bares a los que no consuman algo del establecimiento. Sin embargo, los dueños sí que tienen la facultad de permitir o no el uso de sus baños. El derecho de admisión es aplicable y deben colocar un cartel indicando que el baño es de uso exclusivo para los clientes.

Aun así, en cada comunidad autónoma puede existir una normativa sobre los bares que especifiquen las directrices sobre estos casos.