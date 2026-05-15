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Selina (30), psicóloga deportiva: "Hemos confundido demasiado tiempo la fortaleza con la dureza; hemos intentado simplemente funcionar y creemos que eso es estar mentalmente sanos"
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Selina (30), psicóloga deportiva: "Hemos confundido demasiado tiempo la fortaleza con la dureza; hemos intentado simplemente funcionar y creemos que eso es estar mentalmente sanos"

A su juicio, la verdadera fortaleza pasa por saber cuándo escuchar el cuerpo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una joven jugadora de fútbol sentada con la pelota contra la pared azul
Una joven jugadora de fútbol sentada con la pelota reflexionando posiblemente sobre su cansancio.Getty Images

En el deporte se suele hablar de tiempos, marcas y resultados, pero rara vez se hace hincapié en la salud mental. Sin embargo, es ahí donde muchas veces se deciden aspectos tan importantes como la confianza, la capacidad de responder bajo presión o incluso la posibilidad de seguir adelante. Por ello, cada vez más profesionales del alto rendimiento insisten en que cuidar la mente no es un complemento, sino un trabajo necesario.

En ese contexto se sitúa el trabajo de Selina Koch, psicóloga deportiva de 30 años que colabora con jóvenes promesas del fútbol alemán y que insiste en una idea que cuestiona muchas inercias del deporte de élite. Desde su experiencia, durante años se ha tendido a asociar la fortaleza mental con aguantar sin mostrar fisuras, pero su enfoque apunta que la verdadera fortaleza pasa por saber cuándo escuchar el cuerpo y la mente antes de que el desgaste se convierta en un problema mayor.

Para Selina, este malentendido tiene consecuencias directas tanto en el deporte como en la vida cotidiana, donde muchas personas siguen midiendo su bienestar en función de cuánto son capaces de aguantar sin detenerse. “Hemos confundido demasiado tiempo la fortaleza con la dureza; hemos intentado simplemente funcionar y creemos que eso es estar mentalmente sanos”, señala la psicóloga en una entrevista con Welt, poniendo el foco en el peligro que esconde la cultura del esfuerzo.

Un atleta tumbado bocarriba en mitad de la pista con las manos en la cara
  Un atleta tirado en mitad de la pista por exceso de cansancio.Getty Images

“La salud mental es la base”

La psicóloga explica que el problema suele empezar cuando el cuerpo ya lleva tiempo avisando y nadie quiere verlo. A su juicio, el error es creer que “funcionar” equivale a estar bien, por ello defiende escuchar las señales físicas y emocionales, revisar el diálogo interno y aprender a reaccionar ante los contratiempos en lugar de intentar borrarlos. En ese sentido, insiste en que la prevención no pasa por ignorar lo que incomoda, sino por aprender a interpretarlo a tiempo.

Desde el cansancio acumulado hasta los cambios en el sueño, la alimentación o el estado de ánimo. Para Selina, estas señales no deben entenderse como debilidad, sino como información valiosa que ayuda a ajustar ritmos, prioridades y expectativas antes de que el desgaste se convierta en un bloqueo profundo. En su experiencia, aprender a reconocerlas a tiempo es clave para sostener no solo el rendimiento deportivo, sino también la vida fuera del campo.

Por eso insiste en la importancia de parar, revisar y preguntarse con honestidad qué está pasando, incluso cuando todo parece funcionar desde fuera. “La salud mental se resiente cuando no nos cuidamos y no nos permitimos descansos, y eso no es bueno, porque la salud mental es la base de todo lo que hacemos”, sentencia la experta, recordando que el verdadero rendimiento sostenible se construye desde el equilibrio entre esfuerzo y recuperación.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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