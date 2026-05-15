Vietnam construye un megaestadio con forma de tambor que costará 28.000 millones de dólares, y planea algo todavía más ambicioso

En pleno auge de las megaconstrucciones deportivas, cada vez son más los países que buscan dejar su huella en el mapa con estadios gigantescos, futuristas y capaces de convertirse en símbolos nacionales. Desde Arabia Saudí hasta India, la carrera por levantar recintos espectaculares cada vez tiene más participantes, y ahora Vietnam quiere entrar de lleno en esa liga con un proyecto colosal que mezcla arquitectura, ambición económica y orgullo histórico.

En las afueras de Hanói ya toma forma el futuro Estadio Hung Vuong, un recinto inspirado en los tradicionales tambores Dong Son que podría albergar hasta 135.000 espectadores, una cifra que lo situaría entre los estadios más grandes del planeta. Se trata de una obra que funciona las 24 horas y se presenta como parte de un parque deportivo olímpico de 925 billones de dongs, unos 53.000 millones de dólares.

Con este proyecto, impulsado por el conglomerado vietnamita Vingroup, Vietnam aspira no solo a modernizar su imagen, sino también a consolidarse como una de las economías emergentes más ambiciosas de Asia. Según recoge ABC News, el megaestadio ha sido valorado en torno a 28.000 millones de dólares, y refuerza así la creciente apuesta del país por proyectos de gran escala.

Vietnam en un auge de construcción

En los planos, estadio superaría por unos 3.000 asientos al Narendra Modi Stadium de India y competiría con el Rungrado Primero de Mayo de Corea del Norte, cuya capacidad se estima entre 114.000 y 150.000 personas. El recinto se llamó inicialmente Lac Viet, en honor a los antiguos pueblos indígenas; después cambió su nombre a Trong Dong, por su diseño homenaje a los tambores vietnamita; y finalmente ha sido rebautizado como Hung Vuong, por los fundadores del primer estado vietnamita.

Actualmente, Vietnam se encuentra en un momento de auge en la construcción, ya que en 2025 el país puso en marca unos 550 proyectos, incluidos 234 en un solo día de diciembre, por un coste superior a 5 billones de dongs. Además, en abril arrancó la construcción de la primera línea de tren bala del país, entre Hanói y Ha Long; así como el gobierno quiere iniciar este año la construcción de una segunda línea ferroviaria de alta velocidad que cubriría 1.541 km desde Hanói hasta Ciudad Ho Chi Minh.

En cuanto al nuevo estadio, pretende convertirse en una carta de presentación internacional para Vietnam. Su llamativo diseño forma parte de la estrategia de Hanói para posicionarse como futura sede de grandes competiciones deportivas, desde unos Juegos Olímpicos hasta una posible Copa del Mundo. Según el plan, el estadio principal estará terminado y operativo a partir de agosto de 2028, mientras el resto del complejo deportivo y urbanístico continuará desarrollándose durante la siguiente década.