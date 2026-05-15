Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Vietnam construye un megaestadio con forma de tambor que costará 28.000 millones de dólares, y planea algo todavía más ambicioso
Sociedad
Sociedad

Vietnam construye un megaestadio con forma de tambor que costará 28.000 millones de dólares, y planea algo todavía más ambicioso

Un recinto que aspira a acoger grandes competiciones deportivas.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo del skyline de Vietnam y otra de un tambor Dong Son
Vietnam quiere construir un megaestadio con forma de tambor Dong Son.Getty Images

En pleno auge de las megaconstrucciones deportivas, cada vez son más los países que buscan dejar su huella en el mapa con estadios gigantescos, futuristas y capaces de convertirse en símbolos nacionales. Desde Arabia Saudí hasta India, la carrera por levantar recintos espectaculares cada vez tiene más participantes, y ahora Vietnam quiere entrar de lleno en esa liga con un proyecto colosal que mezcla arquitectura, ambición económica y orgullo histórico.

En las afueras de Hanói ya toma forma el futuro Estadio Hung Vuong, un recinto inspirado en los tradicionales tambores Dong Son que podría albergar hasta 135.000 espectadores, una cifra que lo situaría entre los estadios más grandes del planeta. Se trata de una obra que funciona las 24 horas y se presenta como parte de un parque deportivo olímpico de 925 billones de dongs, unos 53.000 millones de dólares.

Con este proyecto, impulsado por el conglomerado vietnamita Vingroup, Vietnam aspira no solo a modernizar su imagen, sino también a consolidarse como una de las economías emergentes más ambiciosas de Asia. Según recoge ABC News, el megaestadio ha sido valorado en torno a 28.000 millones de dólares, y refuerza así la creciente apuesta del país por proyectos de gran escala.

Vietnam en un auge de construcción

En los planos, estadio superaría por unos 3.000 asientos al Narendra Modi Stadium de India y competiría con el Rungrado Primero de Mayo de Corea del Norte, cuya capacidad se estima entre 114.000 y 150.000 personas. El recinto se llamó inicialmente Lac Viet, en honor a los antiguos pueblos indígenas; después cambió su nombre a Trong Dong, por su diseño homenaje a los tambores vietnamita; y finalmente ha sido rebautizado como Hung Vuong, por los fundadores del primer estado vietnamita.

Actualmente, Vietnam se encuentra en un momento de auge en la construcción, ya que en 2025 el país puso en marca unos 550 proyectos, incluidos 234 en un solo día de diciembre, por un coste superior a 5 billones de dongs. Además, en abril arrancó la construcción de la primera línea de tren bala del país, entre Hanói y Ha Long; así como el gobierno quiere iniciar este año la construcción de una segunda línea ferroviaria de alta velocidad que cubriría 1.541 km desde Hanói hasta Ciudad Ho Chi Minh.

En cuanto al nuevo estadio, pretende convertirse en una carta de presentación internacional para Vietnam. Su llamativo diseño forma parte de la estrategia de Hanói para posicionarse como futura sede de grandes competiciones deportivas, desde unos Juegos Olímpicos hasta una posible Copa del Mundo. Según el plan, el estadio principal estará terminado y operativo a partir de agosto de 2028, mientras el resto del complejo deportivo y urbanístico continuará desarrollándose durante la siguiente década.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

territorio paradores

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos