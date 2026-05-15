Desarrollan el primer spray nasal que podría reducir hasta un 80% la muerte de tejido cerebral tras un ictus si se administra en los 30 primeros minutos

El ictus está detrás de cerca de 7 millones de muertes al año en todo el mundo. Solo en España, diferentes estudios detallan que este accidente cerebrovascular es el responsable directo de alrededor de 25.000 muertes. Las cifras se multiplican ampliamente cuando se habla de los pacientes con secuelas a partir de algún tipo de ictus.

Prevenir es clave, y conviene conocer las señales previas, pero no siempre es posible llegar a tiempo. Ahora, un revolucionario estudio parece abrir una ventana a la esperanza médica:

Científicos de la Universidad de Hong Kong han desarrollado el primer aerosol nasal para proteger al cerebro después de sufrir un derrame cerebral, bajo el nombre de Nanopowder.

Este spray, que actúa directamente sobre las células cerebrales, podría dar lugar a una nueva "herramienta de rescate de emergencia", como explican los investigadores en la presentación de su proyecto.

Hasta el momento, el tratamiento básico de un paciente que ha sufrido un ictus se basa en la atención urgente hospitalaria y varios días de ingreso, en un caso de gravedad media. El afectado recibe un tratamiento con fármacos para evitar trombos y terapias que tienen como objetivo normalizar el flujo sanguíneo por las arterias hasta el cerebro.

Muchos de estos tratamientos no llegan a tiempo, lamentan los investigadores. Otros están aún en camino. "La tasa de fracaso de los fármacos candidatos dirigidos al sistema nervioso central en los ensayos clínicos supera el 90%", expone Aviva Chow Shing-fung de la Universidad de Hong Kong. "Tras un derrame cerebral, cada segundo cuenta", añade Shao Zitong, colega e investigador postdoctoral del mismo centro.

El motivo, que dichos medicamentos no consiguen atravesar la barrera hematoencefálica, que impide que potenciales gérmenes infecciosos entren en la sangre, por lo que no llegan al cerebro para ejercer sus efectos terapéuticos", añade el investigador.

Con el objetivo de evitar este bloqueo 'natural', el spray desarrollado por la Universidad de Hong Kong utiliza fármacos neuroprotectores como ingrediente activo, en forma de polvos inhalables ultracompactos.

Los estudios llevados a cabo por el equipo determinaron que la administración del aerosol nasal en los 30 minutos posteriores al comienzo del ictus puede reducir la muerte de tejido cerebral en más del 80%. Esto permitiría proteger altamente las funciones neurológicas y de movilidad corporal.