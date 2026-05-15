Israel y Líbano acuerdan extender otros 45 días su frágil alto el fuego

Hay acuerdo, al menos sobre el papel. Delegaciones de Líbano e Israel han cerrado un acuerdo este viernes para extender su frágil alto el fuego otros 45 días tras la nueva ronda de negociaciones en suelo estadounidense.

El portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Tommy Pigott, ha confirmado que "el cese de las hostilidades" se extenderá durante 45 días más con el objetivo de "permitir que se sigan realizando avances" hacia una paz total.

Durante las dos últimas jornadas, representantes de ambos países han estado negociando bajo la mediación estadounidense a fin de encontrar una solución al conflicto de largo recorrido entre Israel y Hezbolá. Y según una fuente de Washington, el "ambiente" de las conversaciones "ha sido muy positivo, incluso superando las expectativas".

La nueva fase del conflicto reiniciado el pasado 2 de marzo como extensión del ataque a Irán, ha dejado ya 2.951 muertos y 8.988 heridos en territorio libanés, de acuerdo con el balance hecho por las autoridades del país asiático y entre constantes denuncias de violaciones de la tregua por ambas partes.

Este balance, difundido por el Ministerio de Sanidad a través de la agencia de noticias estatal NNA, incluye además 110 trabajadores sanitarios muertos y otros 259 heridos, mientras que alrededor de 1,2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, esto es, cerca del 25% de la población total, de acuerdo a los datos de ACNUR.

Pese a que persiste un alto el fuego teórico desde el 17 de abril, la cifra de víctimas no ha dejado de aumentar, al igual que tampoco han parado los ataques con misiles por parte de Hezbolá hacia territorio hebreo.

Asimismo, la diplomacia estadounidense ha convocado para los próximos 2 y 3 de junio una nueva ronda de "negociaciones", la cuarta entre Líbano e Israel desde que se reactivara el conflicto, si bien ha adelantado para el 29 de mayo una "ronda de negociaciones sobre seguridad en el Pentágono con delegaciones militares de ambos países", como recoge Europa Press.

"Esperamos que estas conversaciones promuevan una paz duradera entre ambos países, el pleno reconocimiento de su soberanía e integridad territorial, y el establecimiento de una seguridad genuina a lo largo de su frontera común", ha agregado el representante del Departamento de Estado.