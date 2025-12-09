Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Kate Winslet carga de nuevo contra la presión estética en Hollywood: "Me preocupa más que nunca"
Cultura
Cultura

Kate Winslet carga de nuevo contra la presión estética en Hollywood: "Me preocupa más que nunca"

La actriz se ha lamentado del uso de inyectables como Ozempic en una entrevista con 'The Sunday Times'. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Primer plano de Kate Winslet, este lunes en una alfombra roja en Nueva York
Kate Winslet, este lunes en Nueva YorkGetty Images

Kate Winslet ha reflexionado abiertamente durante décadas sobre la presión estética que sufren las mujeres en Hollywood y cómo se cansó de recibir decenas de comentarios despectivos por su aspecto físico en los primeros años de su carrera

En una nueva entrevista con el periódico inglés The Sunday Times, la oscarizada actriz ha asegurado que por momentos cree que situación ha mejorado pero que en realidad cree que la cosa está todavía peor que hace unos años. 

"Es aterrador que la autoestima de una persona dependa tanto de su aspecto", se ha lamentado Winslet. "Es desconcertante porque hay momentos en los que pienso que todo ha mejorado, por ejemplo, cuando veo a las actrices en los eventos vestidas como quieren, en cualquier talla. Pero después tantas personas están utilizando medicación para adelgazar", ha reflexionado la actriz sobre el momento actual en la industria.

Winslet reconoce que la situación es muy diferente según en quién te fijes. "Algunos están tomando decisiones para ser ellos mismos, otros hacen todo lo posible para no ser ellos mismos", ha matizado la protagonista de Titanic.  

Además, la actriz ha mostrado su preocupación porque la salud haya pasado a un segundo plano y muchas personas no tengan en cuenta los posibles efectos secundarios de inyectables como Ozempic, que todavía no están claros. "¿Saben lo que están poniendo en sus cuerpos? El desprecio a la propia salud es aterrador. Me preocupa más que nunca. Es un maldito caos ahí fuera", ha lamentado durante la entrevista.  

Winslet también se ha mostrado apenada porque "muchas mujeres jóvenes no conocen el concepto de lo que realmente es ser bella" debido a la sociedad actual. "Mi cosa favorita es cuando tus manos envejecen. Es la vida en tus manos. Algunas de las mujeres más guapas que conozco tienen más de 70 años", asegura Winslet. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 