Kate Winslet carga de nuevo contra la presión estética en Hollywood: "Me preocupa más que nunca"

Kate Winslet ha reflexionado abiertamente durante décadas sobre la presión estética que sufren las mujeres en Hollywood y cómo se cansó de recibir decenas de comentarios despectivos por su aspecto físico en los primeros años de su carrera.

En una nueva entrevista con el periódico inglés The Sunday Times, la oscarizada actriz ha asegurado que por momentos cree que situación ha mejorado pero que en realidad cree que la cosa está todavía peor que hace unos años.

"Es aterrador que la autoestima de una persona dependa tanto de su aspecto", se ha lamentado Winslet. "Es desconcertante porque hay momentos en los que pienso que todo ha mejorado, por ejemplo, cuando veo a las actrices en los eventos vestidas como quieren, en cualquier talla. Pero después tantas personas están utilizando medicación para adelgazar", ha reflexionado la actriz sobre el momento actual en la industria.

Winslet reconoce que la situación es muy diferente según en quién te fijes. "Algunos están tomando decisiones para ser ellos mismos, otros hacen todo lo posible para no ser ellos mismos", ha matizado la protagonista de Titanic.

Además, la actriz ha mostrado su preocupación porque la salud haya pasado a un segundo plano y muchas personas no tengan en cuenta los posibles efectos secundarios de inyectables como Ozempic, que todavía no están claros. "¿Saben lo que están poniendo en sus cuerpos? El desprecio a la propia salud es aterrador. Me preocupa más que nunca. Es un maldito caos ahí fuera", ha lamentado durante la entrevista.

Winslet también se ha mostrado apenada porque "muchas mujeres jóvenes no conocen el concepto de lo que realmente es ser bella" debido a la sociedad actual. "Mi cosa favorita es cuando tus manos envejecen. Es la vida en tus manos. Algunas de las mujeres más guapas que conozco tienen más de 70 años", asegura Winslet.