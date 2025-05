La nueva canción de Melody cambia de significado completamente tras Eurovisión

Hay profecías que parece que vienen del más allá y otras, en cambio, lo hacen desde un estudio de grabación. Melody ha publicado esta medianoche su nuevo single, El Apagón, y lo que nació como un tema de empoderamiento bailable se ha convertido, sin comerlo ni beberlo, en el espejo casi exacto de su paso por Eurovisión. La canción, que se escribió y se grabó antes del festival, ahora parece hecha ad hoc para su batacazo en Basilea, con frases que suenan a un diario escrito por Nostradamus, aunque habrá que esperar hasta el próximo lunes para escuchar a la intérprete de Esa Diva hablar de todo lo sucedido.

El Apagón empieza con un premonitorio "No, no lo vi venir”, una frase que encaja como anillo al dedo a su inesperado penúltimo puesto en la final de Eurovisión. Pero la Melody pitonisa no se termina en la primera frase de su nueva canción, porque a lo largo del tema se suceden las reflexiones casi autobiográficas: "Me creí especialista y era una aprendiz de lo que es la vida”. Difícil no leer aquí una alusión al choque entre las expectativas y la realidad del festival, tras meses de ensayos, promoción y una candidatura cuya andadura se inició tras su victoria en el Benidorm Fest. La cantante, incluso, con la actitud de quien se sacude el polvo con música, se anticipa a su respuesta emocional al bajón eurovisivo: "En cada caída asumo la herida", dice sin victimismo.

A partir de ahí, El Apagón se convierte en un todo un relato de superación. "He tocado fondo y me toca salir”, proclama, en lo que ahora suena a explicación sobre el silencio que ha guardado estos días, a la cancelación de sus actos públicos y a su encierro en su casa de Dos Hermanas. Pero lo más potente es cómo enlaza con su propia narrativa: "Tú, que quieres vencerme, me miras de frente y la fuerte soy yo" recuerda a aquella diva valiente y poderosa que resurge "con más fuerza que un huracán" y, bailando, después de cruzar un jardín lleno de espinas y rosas.

Melodystradamus, una canción con bola de cristal

Lo más curioso de todo, es que El Apagón empezó a adquirir esa aura premonitoria antes de su lanzamiento. El título lo anunció Melody durante la PreParty de Eurovisión que cada año se celebra en Madrid, ajena a lo que vendría después, cuando el 29 de abril una avería dejó sin electricidad, cobertura móvil e internet a toda España. La cantante, atrapada más de siete horas en un tren parado en un lugar perdido de Ciudad Real, bromeó con ello en un vídeo que se hizo viral y en pocas horas la rebautizaron como Melodystradamus.

Ahora, después de varios días de silencio mediático, Melody reaparecerá este lunes 27 de mayo en una esperada rueda de prensa, que será su primera comparecencia formal ante los medios después de su actuación en Eurovisión. De hecho, su desaparición de la vida pública y la cancelación de su entrevista en La Revuelta tras el festival, han alentado la aparición de rumores que quiso zanjar desde la puerta de su casa en Dos Hermanas, con unas declaraciones espontáneas: “Estoy muy bien, disfrutando de mi familia. No hay drama. Solo necesitaba estar con mi niño”, aseguró la artista.

La rueda de prensa llega también después de otra edición de Eurovisión marcada por la controversia. La participación de Israel -en plena ofensiva militar sobre la Franja de Gaza- provocó protestas en varios países, llamadas al boicot y abucheos durante las votaciones. RTVE, amenazada con una multa de la UER si hacía referencias al genocidio, emitió antes de la final un mensaje de apoyo al pueblo palestino. Mientras tanto, el sistema de televoto volvió a estar en el punto de mira al aupar a Israel hasta la primera posición, que al final se llevó el representante de Austria y que, en cambio, dejó a España antepenúltima pese a una actuación técnicamente impecable.