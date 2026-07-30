La realidad tras el impactante vídeo de unos bomberos franceses que ha dado la vuelta al mundo: "¿Héroe o temerario?"

Un espectacular vídeo de cómo los bomberos franceses están combatiendo contra los incendios que están asolando al país vecino, concretamente a la región de Burdeos, ha dado la vuelta al mundo. La escena fue grabada por uno de los profesionales mediante unas novedosas gafas Meta que llevaba.

El vídeo, tomado el pasado lunes 27 y publicado en Instagram en la cuenta del bombero Kara Nabil (@k_nabil) horas más tarde, lleva 10 millones de reproducciones. "Originalmente, este video iba a quedarse dentro de nuestro equipo de respuesta, pero se filtró. Probablemente me regañen en el departamento de comunicaciones, pero ya es demasiado tarde Y el video ya está circulando", aseguró el autor, destacando que se trata de "un vistazo de realidad sobre el terreno".

"La situación se puso tensa, y gracias a Dios nadie resultó herido, pero este es nuestro trabajo; para esto nos apuntamos. Muchísimas gracias a los agricultores que nos ayudaron proporcionándonos agua, y a los residentes que se quedaron y nos están preparando comida", añadió Nabil.

Sin embargo y aunque pueda parecer una batalla heroica por parte de ese equipo de bomberos galos, la realidad, tal y como han dejado claro varios especialistas en sus perfiles de redes sociales, es que se trata de una maniobra peligrosa y nada recomendable.

Por ejemplo, la bombera forestal Vanesa Molina (@vanesamolinafde) ha comentado la publicación preguntándose si "en Francia no conocen el término 'fuera de capacidad de extinción'". "¡80 bomberos heridos en los últimos incendios forestales que han tenido! Viendo estas imágenes, pocos me parecen", ha dejado claro.

Desde la Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León han explicado cómo sería el procedimiento: "Con esa potencia de fuego hay que usar el agua precisamente para extinguir los saltos a la izquierda del camino. Utilizar camino como cortafuegos y extinguir los saltos del otro lado. Técnicas de extinción en monte son otras salvo que busques foto".

José Bolumar, jefe de Unidad del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, también ha querido dar su opinión asegurando en su perfil de X (@XeviBolumar) que "las estrategias, tácticas y maniobras de extinción que se utilizan en incendios estructurales y forestales son absolutamente distintas".

"Aquí se ve a bomberos estructurales aplicando técnicas de incendio industrial a un incendio forestal. Es muy peligroso y nada eficiente", ha subrayado el especialista valenciano.

El testimonio de un catedrático en Ingeniería Forestal

Por si las reacciones de estos especialistas no fueran suficientes, Víctor Resco de Dios, catedrático en Ingeniería Forestal y Cambio Global, ha recuperado un hilo que había hecho para explicar el peligro que lleva implícito este tipo de actuaciones. "¿Héroe o temerario? No todas las fotos de bomberos trabajando muestran héroes. A veces solo conductas temerarias sin justificación. Ésta es una de ellas", había asegurado en ese hilo, mientras enseñaba a varios camiones de bomberos luchando contra el fuego en primera línea.

Resco de Díos comentó que en ese caso "está trabajando rodeado de llamas a ambos lados, y también por detrás (quizás por delante), por tanto, se está jugando el atrapamiento". "Está echando agua con una manguera muy gorda: así se queda sin agua en cinco minutos, y a ver qué hace luego", añadió.

En otra imagen también tomada en Francia en un escenario similar, el ingeniero aprovechó para destacar que "están trabajando como bomberos urbanos, no forestales", es decir, actuando como "si esperaran al fuego para defender unas casas".

Además, dio varias razones por las que no tiene sentido aseguir esas prácticas en el monte. La primera es el atrapamiento, ya que describió que "el fuego puede saltar y que los bomberos se quedan atrapados", mientras que la segunda se debe a que "el fuego puede subir a copas, y ahí no se hace nada con agua estando fuera de capacidad de extinción". La tercera, explicó, se debe a que "el diámetro de la manguera es muy ancho, por lo que se quedan sin agua".

Resco de Dios hasta apuntó que en este tipo de incendios forestales casi no se utiliza el agua, ya que se crean líneas o zonas sin combustible con herramientas manuales, maquinaria, pesada, quemas, etc. El agua, finalizó, se deja para focos secundarios o enfriar rescoldos.

Finalmente, concluyó con una reflexión sobre las actuaciones de los bomberos forestales: "No queremos que los bomberos sean héroes. Queremos que sean trabajadores bien formados y equipados, con buenas condiciones, y que tengamos unidades de análisis y planificación cualificados".