Sin misericordia: cuatro menores, dos de ellos de cinco y 10 años, detenidos por el ICE en EEUU

El pequeño Liam Conejo Ramos, de cinco años, detenido por el ICE junto a su padre ecuatoriamo en Mineápolis (EEUU), el 22 de enero de 2026.

Cuatro estudiantes menores de edad del distrito escolar de Columbia Heights, en el norte de Mineápolis (Estados Unidos), incluido un niño de cinco años y una niña de diez, han sido detenidos en las últimas dos semanas por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de acuerdo con información recopilada en las últimas horas por las autoridades locales.

La superintendente del distrito, Zena Stenvik informó en una rueda de prensa que el crío más pequeño, Liam Conejo Ramos, que está en párvulos aún y cuya imagen con los agentes se ha viralizado, fue arrestado junto con su padre en la entrada de su vivienda, tras regresar de sus clases de preescolar. El progenitor es de origen ecuatoriano, pero el niño nació en EEUU.

Stenvik indicó que los agentes han recorrido vecindarios, rodeado escuelas, seguido autobuses y detenido a estudiantes en distintos momentos del día, generando miedo y preocupación entre familias y docentes. "La sensación de seguridad en nuestra comunidad y alrededor de nuestras escuelas está sacudida, y nuestros corazones están destrozados", señaló.

Entre los detenidos también figuran un estudiante de secundaria de 17 años, arrestado camino a la escuela; una estudiante de la misma edad detenida junto con su madre la semana pasada, y una alumna de apenas 10 años, arrestada mientras caminaba también hacia su centro escolar con su madre, hace dos semanas. Las familias de los menores tienen casos de asilo activos y ninguna contaba con orden de deportación.

No ha trascendido, tampoco, que tuvieran antecedentes penales, como sucede con la mayoría de los casos: los arrestados de ICE con delitos graves no llegan al 10%, según ha desvelado una investigación periodística de la CNN.

Vance: "¿Qué iban a hacer?"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, defendió esta noche, ante la enorme polémica, que los agentes migratorios no detuvieron al menor de cinco años de Minnesota, sino que lo cuidaron, dado que el padre huyó al llegar las autoridades. "Qué iban a hacer? Dejar que se congelara en la calle?", declaró Vance a la prensa, durante una vista al estado de Minnesota, precisamente con el fin de defender sus políticas migratorias.

El objetivo del viaje del número dos de Trump fue mostrar su "apoyo inquebrantable" a los agentes del ICE, directamente.

No es la versión que se cuenta sobre el terreno. Después de arrestar al padre, los agentes se llevaron también al pequeño en lugar de dejarlo a cargo de otro adulto en su casa, como denunciaron desde el distrito escolar, y ambos quedaron bajo custodia de las autoridades de Seguridad Nacional en San Antonio, de acuerdo con el periódico The Washington Post.

Vance aseguró, por salir al paso, que "como padre" se preocupó al conocer las supuestas detenciones de menores. Sin embargo, al investigar el asunto, dice, queda claro que no se detiene a menores. Aunque la política de ICE establece procedimientos para el manejo de menores, se ha documentado la detención tanto de menores acompañados por sus padres como de menores no acompañados en el pasado, lo que ha generado denuncias de diversas ONG locales.

El ICE ha admitido que, en ocasiones, cientos de niños inmigrantes han sido retenidos por períodos más largos que el límite legal recomendado de 20 días debido a fallos logísticos o trámites. Propublica, una agencia de noticias independiente y sin ánimo de lucro radicada en Manhattan, ha desvelado, por ejemplo, que se envió a 600 niños migrantes a detención en albergues federales en 2025, "un récord".

Circulen

Un día antes de que se hicieran publicas el jefe de la patrulla fronteriza, Gregg Bovino aseguró a la prensa que ICE no abandonará Mineápolis pese a la ola de rechazo manifestada en reiteradas protestas, justificando su estadía diciendo que se centran en detener a personas indocumentadas con antecedentes de criminalidad.

Después de que Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años, muriera a consecuencia de disparos de un agente migratorio a principios de enero, las tensiones entre la Administración del presidente, Donald Trump, y el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz (que aspiró a la vicepresidencia de EEUU en la boleta con la demócrata Kamala Harris), se han intensificado llegando a denuncias mutuas en distintos tribunales, discutiendo entre los excesos de los agentes federales o la intervención de las autoridades locales a sus operativos.

Un hombre, cuya familia solicitó un intérprete hmong, es detenido por el ICE en su propia casa, en St. Paul, Minnesota, el 18 de enero de 2026 Leah Millis / Reuters

Nuevos poderes

Además, ayer se supo que en un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, al que han tenido acceso varios medios de comunicación, autoriza a sus agentes a tirar puertas abajo y entrar en domicilios particulares sin una orden judicial para poder realizar arrestos de personas en situación irregular.

El documento ha sido remitido también al Congreso por un grupo llamado Whistleblower Aid (Ayuda para denunciantes) que representa a dos funcionarios estadounidenses anónimos.

Normalmente, agentes como los de ICE requieren una orden firmada por un juez para poder entrar en el domicilio de una persona sospechosa de estar en el país ilegalmente, pero las directrices compartidas por el grupo y que supuestamente emitió la agencia el pasado mayo sugieren que basta la orden de un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, del que depende ICE, para tirar una puerta abajo.

El memorando se firmó el pasado 12 de mayo por el director interino de ICE, Todd Lyons, antes de ser compartido con el resto de integrantes de la agencia, según Whistleblower Aid. "Si bien el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU no se ha basado históricamente únicamente en órdenes administrativas para arrestar a extranjeros sujetos a órdenes definitivas de deportación en su lugar de residencia, la Oficina del Asesor Jurídico General del Departamento ha determinado recientemente que la Constitución de EEUU, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones de inmigración no prohíben el uso de órdenes administrativas para este fin", reza el documento compartido por el grupo.

Un ciudadano estadounidense llamado ChongLy Thao denunció que el pasado domingo agentes de inmigración tiraron abajo la puerta de su casa en Minesota sin orden judicial alguna y lo detuvieron a punta de pistola antes de sacarlo de su domicilio en ropa interior en un momento en el que las temperaturas bajaban de cero grados centígrados.