León XIV se reúne con víctimas de abusos en la Iglesia y les promete que sus propuestas servirán "de base" para futuras medidas

León XIV ha prometido una "respuesta eficaz" a partir de la experiencia de las víctimas para reparar a quienes hayan sufrido abusos en el seno de la Iglesia y prevenir posibles casos futuros. El compromiso ha llegado este lunes, en una reunión con seis víctimas que se ha incorporado a la agenda a última hora.

Durante "casi una hora", como recoge la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el santo padre ha escuchado en la sede de la Nunciatura las "propias y dolorosas experiencias personales" de los participantes, quienes le han ofrecido "propuestas destinadas a hacer más eficaz la respuesta de la Iglesia ante casos tan trágicos".

De acuerdo con Matteo Bruni, director de la oficina de prensa, León XIV ha "escuchado con afecto y atención y les ha asegurado su cercanía y la de toda la comunidad eclesial". Sobre las propuestas ofrecidas por las víctimas, el papa ha prometido que "servirán de base para futuros esfuerzos" y medidas.

La intención mostrada por el jefe de la Iglesia Católica es que "la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente sano donde las heridas puedan encontrar consuelo y sanación".

Del encuentro, las víctimas participantes han querido destacar haber sentido "que el papa había asumido su sufrimiento como propio", añade la Oficina de prensa de la Santa Sede, que habla de los abusos como "un tema que sigue siendo doloroso para la Iglesia española". De ella añade que en los últimos años "ha puesto en marcha diversas iniciativas destinadas a la prevención y la reparación", en cooperación estrecha entre la Conferencia Episcopal Española, la Conferencia de Religiosos y el Ministerio de la Presidencia.

Antes de verse con las víctimas, en una cita que ha tenido polémica por las quejas de algunos colectivos no presentes, León XIV ha hecho lo propio con los obispos. Ante la plana mayor eclesiástica española, el santo padre ha denunciado una "plaga", una "llaga aún abierta", la de los abusos, que exige "responder con verdad, justicia y reparación".

El encuentro ha tenido lugar en el tercero y penúltimo de sus días en Madrid. En la misma sede pontificia, el santo padre se ha reunido con la reina doña Sofía, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Horas antes, León XIV ha hecho historia al convertirse en el primer papa en pronunciar un discurso en el Congreso de los Diputados. Su mensaje, de alrededor de 35 minutos, culminado con un largo aplauso de los parlamentarios, que han llenado este lunes la Cámara Baja en sesión conjunta Congreso-Senado.