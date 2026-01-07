Warner Bros. vuelve a rechazar a Paramount y tacha la oferta de "inadecuada"

Nuevo capítulo de la pugna por Warner Bros. Discovery: la empresa ha vuelto a rechazar la oferta de Paramount. Después de que el consejo de administración del gigante audiovisual descartara la opa de Paramount Skydance a finales de diciembre, la compañía ha vuelto a insistir en que Netflix sigue siendo el mejor comprador.

Así ha informado al respecto la cadena estadounidense CNN este miércoles, confirmando que, a pesar de que Paramount ha modificado algunas condiciones de su oferta, la opción sigue siendo "menos atractiva" que la de Netflix.

Según la cadena estadounidense, el consejo de Warner Bros. Discovery ha calificado la opa de "inadecuada" y demasiado arriesgada tanto para los accionistas como para la propia compañía. ¿La razón? Según una carta enviada a estos accionistas, Warner Bros. advierte que la operación incluiría utilizar fondos prestados y aumentar la deuda.

Tal y como recoge la revista Variety, el texto indica que la oferta de Paramount "no es más favorable para los accionistas que la fusión con Netflix". Además, también cita el "valor insuficiente, teniendo en cuenta en precio por cuenta y los numerosos riesgos, costes e incertidumbres".

Las claves de la oferta de Netflix y la opa hostil de Paramount

El pasado 5 de diciembre Netflix anunció que había llegado a un acuerdo con Warner Bros. Discovery (WBD) para adquirir los estudios de cine y televisión de la compañía y la plataforma de streaming HBO Max, una operación que cambiaría para siempre el mercado audiovisual.

La compañía emitió un comunicado que ha publicado en sus redes sociales en el que confirmaba que el trato se cerraría por 82.700 millones de dólares, hasta que llegó la opa de Paramount, que entraba en la pugna por el gigante audiovisual.

¿Qué ofrecía la compañía en su propuesta original?:

103.000 millones de dólares por la compra.

30 dólares por acción frente a los 27 de Netflix.

Adquirir el 100% de la empresa, incluyendo todos los canales de cable -CNN incluida- que la oferta de Netflix dejaba fuera.

A pesar de esto, ante el riesgo de la operación, desde Warner Bros. defienden que la oferta de Netflix sigue siendo superior. Frente a los varios rechazos del gigante audiovisual el padre de David Ellison, CEO de Paramount, el multimillonario Larry Ellison, ofreció una garantía personal de 40.400 millones de dólares para asegurar los fondos de la operación.

Aún así, a juzgar por el comunicado de este miércoles, Netflix sigue siendo la apuesta ganadora, aunque esta pugna promete tener todavía más capítulos.