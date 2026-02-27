Maduro pide archivar su caso en Estados Unidos tras el bloqueo de fondos para su defensa y Delcy Rodríguez solicita a Trump el fin de las sanciones

Delcy Rodríguez pronuncia un discurso tras la aprobación de la nueva reforma petrolera por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela en el Palacio de Miraflores, el 29 de enero de 2026.

La crisis entre Caracas y Washington vive un nuevo capítulo judicial y político. No es una novedad, ya. El presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, solicitó este jueves a través de su abogado en Estados Unidos, Barry Pollack, que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción abierto en su contra, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negara la licencia para financiar su defensa con fondos del Estado venezolano.

Según la moción presentada ante el tribunal, la OFAC se ha negado a autorizar que el Gobierno de Venezuela cubra los honorarios legales de Maduro, lo que, a juicio de su defensa, vulnera su derecho a contar con el abogado de su elección.

Pollack argumentó ante el juez Alvin Hellerstein que la decisión del organismo, dependiente del Departamento del Tesoro, supone una interferencia directa en el derecho a la defensa recogido en la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense y en el derecho al debido proceso.

En la documentación presentada, Maduro incluyó una declaración jurada en la que asegura que desea seguir siendo representado por Pollack, que el Gobierno venezolano está dispuesto a financiar su defensa y que él no puede costearla por sus propios medios. Su equipo legal advirtió que cualquier juicio celebrado en estas circunstancias sería "inconstitucionalmente defectuoso".

El abogado de la República Bolivariana de Venezuela, Henry Rodríguez Facchinetti, respaldó esa postura al señalar que Caracas tiene la "obligación clara y legal" de cubrir los gastos de su presidente y aseguró que los fondos destinados a la defensa no están vinculados con actividades ilícitas.

Pollack añadió que, si el tribunal no accede a desestimar el caso, solicitará “reticentemente” retirarse de la representación de Maduro.

Caracas pide a Trump que levante el bloqueo

En paralelo al frente judicial, el Gobierno venezolano intensificó su ofensiva política. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cese de las sanciones y del bloqueo contra el país suramericano.

Durante un acto con jóvenes chavistas en el Teatro Teresa Carreño, Rodríguez celebró que Trump calificara a Venezuela como “nuevo amigo y socio” en su reciente discurso del Estado de la Unión.

"Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria", afirmó.

La dirigente aseguró que Venezuela "nunca ha sido país enemigo" de Estados Unidos y negó que represente amenaza alguna. También calificó como un inicio “con muy mal pie” el 3 de enero, fecha en la que, según sostuvo, el país fue víctima de una “agresión militar” por parte de Estados Unidos, en referencia a la captura de Maduro.

Rodríguez recordó además que miles de millones de dólares en activos venezolanos permanecen bloqueados en el extranjero por efecto de las sanciones. Sin embargo, señaló que recientemente se logró el desbloqueo de parte de esos recursos, lo que permitió adquirir equipos hospitalarios en territorio estadounidense.

El propio Trump destacó esta semana la llegada de 80 millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos y calificó a Caracas como "nuevo amigo y socio", en un contexto de restablecimiento de relaciones diplomáticas y reactivación de vínculos comerciales desde enero.

Mientras la defensa de Maduro batalla en los tribunales y el Gobierno venezolano apela al acercamiento político, el pulso entre sanciones, cooperación y procesos judiciales sigue marcando la agenda bilateral entre ambos países.