El emotivo tuit del hermano de Olga Carmona que está conquistando a toda España: "Sigue brillando"

Olga Carmona se ha convertido en la heroína de España. La jugadora del Real Madrid marcó el gol que dio la victoria a la Selección en la final del Mundial contra Inglaterra, donde se coronó como la mejor jugadora del partido.

Cuando acabó el encuentro, la RFEF hizo público que el padre de Carmona había fallecido un día antes y que su familia se lo había ocultado para que no le afectara anímicamente de cara al partido más importante de su vida.

"Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", dijo Carmona en Twitter tras hacerse pública la triste noticia.

En otro tuit, la jugadora sevillana ha dado las gracias: No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida. Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá".

Su hermano Tomás también se ha querido acordar de su hermana Olga y ha firmado uno de los tuits más compartidos y emotivos del día.

"Mi hermana, mi pequeña, mi melli. Me has demostrado ser una persona fuerte, perseverante y tenaz. No has parado hasta conseguir tu sueño. Papá y todos los que te queremos estamos orgullosos de tu gesta. Sigue brillando", ha escrito su hermano en Twitter.

El tuit se ha convertido en uno de los más virales de la tarde del lunes con miles y miles de 'me gusta' en pocas horas.