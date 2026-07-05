Genís Colet González, podólogo: "Si tienes los pies en garra, debes saber que no siempre aparecen por el mismo motivo"

Los dedos en garra son una de las deformidades más frecuentes del pie y, aunque muchas personas creen que se deben únicamente al uso de un calzado inadecuado, la realidad es mucho más compleja.

Así lo explica el podólogo Genís Colet González, que en un vídeo publicado en su cuenta @dr.colet señala que no todos los casos tienen el mismo origen y que entender la causa es fundamental para elegir el tratamiento más adecuado. "¿Tienes los dedos en garra? Entonces es importante que sepas que no siempre aparecen por el mismo motivo", afirma el especialista.

Una deformidad con distintas causas

Los dedos en garra afectan a los dedos del pie, excepto al dedo gordo, y se caracterizan porque la articulación más cercana al pie se eleva mientras que las restantes permanecen flexionadas hacia abajo, dando al dedo un aspecto encogido. Esta alteración puede provocar dolor, rozaduras, durezas y molestias al caminar, especialmente cuando existe roce continuo con el calzado.

Según explica Colet, no basta con observar la forma de los dedos para saber qué está ocurriendo, ya que la posición puede deberse a diferentes problemas relacionados con la estabilidad del pie o con la función muscular.

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Tres pruebas sencillas para orientarse

El podólogo propone realizar tres pequeñas pruebas que pueden ofrecer pistas sobre el origen de la deformidad. La primera consiste en presionar la zona del antepié. Si al hacerlo los dedos vuelven a colocarse rectos, es probable que se trate de una deformidad flexible, una situación en la que todavía existe movilidad y que suele responder mejor a tratamientos conservadores.

La segunda prueba consiste en realizar una sentadilla. Si durante ese movimiento los dedos se curvan todavía más, el especialista explica que el pie podría estar intentando ganar estabilidad. "Tu pie no se siente lo suficientemente estable durante el movimiento", señala. Por último, recomienda observar qué ocurre al levantar la punta del pie. Si en ese gesto los dedos se encogen, podría existir un déficit de fuerza en la musculatura encargada de controlar ese movimiento.

No solo es un problema del calzado

Aunque el uso continuado de zapatos estrechos o de tacón elevado es uno de los factores más conocidos, los especialistas recuerdan que los dedos en garra también pueden aparecer por otras causas.

Entre ellas se encuentran enfermedades neurológicas, como algunas neuropatías, patologías como la artritis reumatoide o alteraciones hereditarias que predisponen a desarrollar esta deformidad. También puede producirse por un desequilibrio entre los músculos, tendones y ligamentos que mantienen los dedos alineados. Por este motivo, Colet insiste en que "no basta con mirar los dedos, hay que entender qué está provocando esa posición".

Bebé recién nacido en el hospital con una etiqueta de identificación en los pies. IsabelPavia. Getty Images

Qué recomienda el podólogo

Como medida general, el especialista aconseja evitar durante muchas horas el uso de calzado demasiado estrecho, chanclas o zapatos que aporten poca estabilidad al pie. Además, propone realizar un ejercicio sencillo para mejorar la movilidad de los dedos: ayudarse con las manos para bajar y subir cada dedo del pie, completando tres series de diez repeticiones.

No obstante, estas recomendaciones son generales y que, si provoca dolor, limita la marcha o empeora con el tiempo, es importante acudir a un podólogo para realizar una valoración individualizada.