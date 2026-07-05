Victoria, actriz, cobra hasta 1.000 euros por día de rodaje pero puede pasar un año sin trabajar: "Puedo ganar 20.000 de golpe y luego nada durante un año"

Desde fuera, la profesión de actriz suele asociarse al glamour, las alfombras rojas y los grandes sueldos. Sin embargo, la realidad para muchos intérpretes dista mucho de esa imagen. Victoria, una joven actriz francesa, explica que puede llegar a cobrar hasta 1.000 euros por una sola jornada de rodaje, pero también enfrentarse a meses, e incluso un año entero, sin recibir ningún ingreso.

Su testimonio refleja la enorme inestabilidad económica que caracteriza a buena parte del sector audiovisual, donde los periodos de intensa actividad conviven con largas etapas de incertidumbre.

"Puedo ganar 20.000 euros de golpe y luego nada durante un año"



Victoria reconoce que resulta prácticamente imposible calcular cuánto gana al año. "Puedo ganar 20.000 euros de golpe y luego nada durante un año. Para poder vivir, tengo que ahorrar ese dinero", confiesa en el diario francés Le Monde.

Su salario depende exclusivamente de los días de rodaje contratados. Cuando las negociaciones son favorables, puede cobrar hasta 1.000 euros por jornada, aunque lo habitual es situarse entre 600 y 800 euros diarios por jornadas que, según explica, pueden prolongarse hasta 15 horas.

En su mejor mes llegó a ingresar 9.000 euros, pero admite que después puede pasar largos periodos sin volver a trabajar.

Su primer rodaje le permitió independizarse



Victoria debutó en el cine con tan solo 19 años. Participó durante veinte jornadas de rodaje repartidas a lo largo de tres meses en la película El hombre en la bodega, dirigida por Philippe Le Guay y protagonizada por François Cluzet.

Por aquel trabajo recibió alrededor de 15.000 euros, una cantidad que le permitió independizarse y mudarse a París. Sin embargo, reconoce que entonces desconocía completamente cómo gestionar unos ingresos tan elevados y tan irregulares.

Una familia ajena al mundo del cine



Nacida en Estrasburgo, Victoria procede de una familia sin relación con la industria cinematográfica. Su madre trabaja como profesora de Educación Física y su padre es profesor de Economía.

Acostumbrada a ver salarios estables todos los meses, el contraste con su propia situación laboral fue inmediato. "Mis padres trabajan todos los días y cobran el mismo sueldo cada mes. Es una situación radicalmente distinta a la mía".

Del teatro al cine casi por casualidad



Su vocación tampoco surgió desde la infancia. Aunque disfrutaba de la danza y la música, asegura que era una niña tímida y que inicialmente no se sentía especialmente cómoda actuando.

Fue su madre quien la animó a probar el teatro. Más adelante, un profesor del instituto le sugirió presentarse a las pruebas de acceso de la Comédie de Reims.

Fue allí donde descubrió que realmente quería dedicarse a la interpretación. Durante esa etapa compartía piso y complementaba los estudios trabajando ocasionalmente como acomodadora en un teatro.

El problema llega cuando terminan los rodajes



Con el tiempo comprendió que la parte más difícil de la profesión no era actuar, sino soportar los largos periodos sin trabajo. Cada pausa le generaba dudas sobre su futuro. Incluso sus propios padres le preguntaban qué haría si la carrera como actriz no terminaba funcionando.

Victoria explica que el cine le apasiona, pero reconoce que la televisión ofrece una estabilidad económica mucho mayor. Por ese motivo también ha participado en series y telefilmes, aunque admite que esos proyectos no siempre responden a sus preferencias artísticas.

Vivir de los ahorros durante meses



La actriz ha aprendido a organizar sus ingresos para sobrevivir cuando no llegan nuevos contratos. Cuando termina un rodaje, intenta limitar sus gastos a unos 2.000 euros mensuales.

Si lleva mucho tiempo sin trabajar, reduce ese presupuesto hasta aproximadamente 1.400 euros al mes. Todo el dinero que cobra durante los rodajes queda reservado para financiar esos meses sin ingresos.

Aun así, reconoce que apenas consigue ahorrar pensando en el largo plazo. "Nunca sé cuándo volveré a trabajar; puede que no vuelva a rodar nunca más en mi vida".

El apoyo familiar, una ventaja decisiva



Victoria considera que haber contado siempre con el respaldo de sus padres ha sido determinante para mantenerse en la profesión. Afirma que muchas personas con talento abandonan la interpretación simplemente porque no disponen de una red familiar que pueda sostenerles durante los periodos sin ingresos.

Actualmente vive con su pareja, humorista y colaborador habitual de programas de radio. Comparten un apartamento de 30 metros cuadrados en París con un alquiler de 1.000 euros mensuales, aunque reconoce que, cuando ella atraviesa una etapa sin rodajes, es él quien asume una mayor parte de los gastos cotidianos.

"Lo peor no es actuar, es la espera"



A pesar de las dificultades económicas, Victoria asegura que sigue disfrutando enormemente cuando trabaja delante de las cámaras. Sin embargo, describe la profesión como una sucesión de etapas de intensa actividad seguidas de largos periodos de incertidumbre.

Cada mes suele realizar una o dos audiciones con posibilidades muy reducidas de conseguir el papel. "Ser actriz también significa estar constantemente esperando, buscando y sintiéndome incómoda".

Aunque continúa convencida de que quiere seguir interpretando, admite que si la situación se prolonga durante demasiado tiempo podría plantearse cambiar de rumbo profesional.