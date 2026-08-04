Guardar un rollo de papel higiénico mojado con suavizante en el armario de las chaquetas: para qué sirve exactamente y cómo funciona

Cada vez son más los trucos caseros que se viralizan en internet prometiendo hacer más fáciles las tareas del día a día. Aunque no todos funcionan, algunos destacan por su sencillez, su bajo coste y su utilidad. Uno de los últimos en hacerse viral propone reutilizar un rollo de papel higiénico y un poco de suavizante para mantener las chaquetas con un aroma fresco mientras permanecen guardadas en el armario.

El objetivo de este sencillo método es perfumar el interior del mueble de forma continua, evitando que las prendas acumulen olor a cerrado o humedad durante los periodos en los que apenas se utilizan. Pero, ¿por qué se recomienda precisamente un rollo de papel higiénico y cómo consigue mantener las chaquetas con una sensación de mayor frescura? La clave está en su capacidad absorbente.

Según recoge el medio italiano Ohga!, al aplicar una pequeña cantidad de suavizante, el rollo retiene el líquido y va liberando poco a poco su fragancia, perfumando el interior del armario de forma gradual. De este modo, el suavizante actúa como un difusor improvisado sin necesidad de comprar ambientadores específicos, ayudando a que las prendas conserven un olor más agradable entre uso y uso.

Papel higiénico. Javier Zayas / Getty Images

Un remedio fácil de preparar

Para prepararlo, basta con verter unas gotas de suavizante en la parte interior del rollo o sobre el propio papel, procurando que quede húmedo, pero no empapado. Después, lo recomendable es colocarlo en un pequeño recipiente abierto o en una bolsa de tela transpirable y situarlo en una esquina del armario, evitando que entre en contacto directo con la ropa. De este modo, el aroma se irá distribuyendo poco a poco por el interior sin riesgo de manchar las prendas.

Este truco suele utilizarse especialmente en armarios donde se guardan chaquetas y abrigos, ya que son prendas que permanecen colgadas durante semanas o incluso meses sin lavarse. En ese tiempo pueden acumular olor a humedad o a cerrado, sobre todo si el armario tiene poca ventilación, por lo que un ambientador casero puede ayudar a que resulten más agradables al volver a utilizarlas.

Para quienes prefieran evitar el uso de suavizantes, existen alternativas naturales con un efecto parecido. Las bolsitas de lavanda seca, las cáscaras de cítricos deshidratadas o un pequeño recipiente con bicarbonato de sodio y unas gotas de aceite esencial ayudan a perfumar el armario y, en el caso del bicarbonato, también contribuyen a neutralizar los malos olores. En cualquier caso, cabe recordar que este método no sustituye una buena limpieza ni una correcta ventilación de la ropa y del armario.