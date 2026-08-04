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Acude a un restaurante en Punta Umbría y alucina con las traducciones de los platos al inglés: "Jamás perdamos estas joyas"
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Acude a un restaurante en Punta Umbría y alucina con las traducciones de los platos al inglés: "Jamás perdamos estas joyas"

Un creador de contenido se hace viral al mostrar la peculiar carta de un establecimiento onubense, donde la traducción de algunos platos ha provocado miles de reacciones y carcajadas en redes sociales.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Una de las paellas que doce chefs internacionales maestros del arroz han cocinado en el World Paella Day (Día Mundial de la Paella) este sábado en Valencia.
Una de las paellas que doce chefs internacionales maestros del arroz han cocinado en el World Paella Day (Día Mundial de la Paella) este sábado en Valencia.EFE/Ana Escobar

Las cartas traducidas para turistas suelen dejar errores llamativos de vez en cuando, pero pocas han conseguido despertar tantas risas como la de un restaurante de Punta Umbría (Huelva). Un vídeo publicado en TikTok por el creador de contenido @juanma se ha hecho viral después de mostrar algunas de las curiosas traducciones al inglés que encontró al sentarse a comer.

"Señores, estamos en Punta Umbría. Tenemos que aprobar el Duolingo de Huelva", bromea nada más comenzar el vídeo, antes de empezar un particular concurso para elegir cuál es la traducción más sorprendente de toda la carta.

La primera en aparecer es la del salmonete, que figura traducido como "mullet", una palabra que efectivamente existe en inglés para referirse a ese pescado, pero que también es el nombre del popular peinado conocido en España como "peluquín" o "corte mullet". "Salmonete, mullet, como los pelados de los futbolistas. Muy bien", comenta entre risas.

Sin embargo, asegura que aquello solo era el calentamiento.

El "arroz señorito" se lleva el protagonismo

La siguiente traducción es la que más sorprende al tiktoker.

En la carta, el popular arroz señorito aparece convertido en "rich gentleman pan", una traducción completamente literal que ha provocado multitud de comentarios entre los usuarios de la red social.

Pero todavía quedaba un último descubrimiento.

"Jamás perdamos estas joyas"

Para cerrar el vídeo, el creador enseña otro de los platos de la carta, cuya traducción termina de desatar las carcajadas.

Se trata del "jartá de...", una expresión muy típica de Andalucía utilizada para indicar una gran cantidad de comida, que en la carta aparece traducida de una forma totalmente inesperada como "Jughead tyre aura".

"Locura. ¿Cuál gana?", pregunta a sus seguidores mientras compara todas las opciones.

El propio creador termina el vídeo dejando clara cuál es su favorita y acompañándolo con un mensaje que muchos usuarios han hecho suyo: "Jamás perdamos estas joyas".

Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones, el vídeo ha generado decenas de comentarios de personas que se han tomado la situación con humor y han convertido estas peculiares traducciones en uno de los contenidos más compartidos del día. Muchos incluso han defendido que este tipo de cartas, lejos de ser un problema, forman parte del encanto de muchos bares y restaurantes de la costa española, donde el ingenio improvisado termina regalando momentos virales como este.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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