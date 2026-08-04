Mantas, edredones y hasta mesas de plástico: el 'efecto MacGyver' para proteger a los coches del granizo

A lo largo de la Riviera delle Palme, en la región de Las Marcas, al este de Italia, y gran parte de la zona de Piceno, el granizo ha azotado fuerte, haciendo numerosos destrozos en las calles. Los coches dañados se calcula que ascienden a más de 33.000 y hay listas de espera en los talleres mecánicos de proporciones de meses, tras agotar todos los espacios cubiertos disponibles (desde supermercados hasta fines de semana largos), así que tras quedarse sin paciencia ni dinero, muchos han ideado sistemas de protección caseros, según ha publicado Il Messagero.

Para proteger el coche todo vale, desde grandes cartones hasta mantas de la abuela, desde edredones de doble tamaño hasta peces de poliestireno, desde toldos apoyados en los techos de los coches hasta capas de toallas, desde colchonetas de playa infladas hasta esterillas de polietileno expandido para abdominales, pasando por mesas volcadas y tablones de madera. Todo ello refleja una instan tánea de lo que está viviendo Italia, atrapada entre el clima extremo, la escasez de fondos y el ingenio desesperado.

Todo esta situación se ha acabado traduciendo en un miedo generalizar al granizo, dando como resultado imágenes tan surrealista de coches protegidos por todos los medios posibles, una la solución llamada el efecto MacGyver. Mantas, edredones, cartón, madera, mesas y más: así es como protegen los coches de los fenómenos meteorológicos extremos en la región de Las Marcas.

También está poniendo su grano da arena el grupo satírico de redes sociales gta_sunbeach, que ha recopilado fotos para futuras consultas de quien quiera idear su propio sistema casero conta el granizo. Mencionan desde aparcamientos cubiertos imposibles y dónde encontrarlos, o inventarlos, como refugios a prueba de granizo poco probables.

Mientras tanto, el nuevo alcalde de la localidad de San Benedetto, Nicola Mozzoni, quien en los últimos días había ofrecido ayuda a los residentes reservando estacionamiento gratuito para los autos dañados por el granizo y confirmó que el espectáculo de fuegos artificiales para el Festival de la Marina en esa medianoche: "En caso de cambios meteorológicos inesperados, obviamente. se les informará", dijo Mozzoni.

En otros países con climas atmosféricos adversos buena parte del año, como Turquía, también se pueden ver numerosos coches en algunas temporadas que recurren a este efecto MacGyver, por falta de medios para protegerlos en interiores, en unos casos, y por asegurarse de que una capa suficientemente gruesa pueda hacer de escudo a sus coches contra el granizo.