Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz ya conocen el sexo del bebé que esperan 

Las últimas Campanadas de 'La Pedroche' trajeron la confirmación de una de las noticias más esperadas. El estilismo elegido por la presentadora para recibir 2023 era uno de los más especiales, cargado de simbología y buenos deseos, y dejaba al descubierto una incipiente barriguita que confirmaba que sí, que ella y Dabiz Muñoz pronto iban a ser una familia de tres.

Dos meses después, Cristina Pedroche ha desvelado otra ansiada noticia: el sexo de su primer hijo. Y lo ha hecho con una preciosa carta dirigida a su bebé que ha colgado en sus redes sociales a la que enseguida han reaccionado miles de sus seguidores.

"No sé cómo te puedo querer ya tanto sin haberte tenido entre mis brazos. Es un amor que no puedo explicar", comienza diciéndole.

"A veces tengo la sensación de que no quiero que salgas al mundo exterior nunca, me da miedo, quiero tenerte siempre dentro de mí para protegerte y cuidarte. Pero como eso no es posible te prometo que voy a ser la mejor madre del mundo, te lo voy a dar todo. Me voy a esforzar al máximo para darte la mejor educación, te daré todas las herramientas y opciones para que puedas elegir tu propio camino cuando seas mayor. Y si quieres que aprenda a cocinar, por ti estoy dispuesta a que tu padre me enseñe", le asegura cariñosa la futura madre.

La presentadora espera hasta el final para sorprender a todos revelando el secreto mejor guardado: "Estamos a mitad de camino, y lo estamos haciendo muy bien. Tú y yo, juntas. Te quiero hija".

Confirmado: Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz serán padres en unos meses de de su primera hija.