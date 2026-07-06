La única muralla romana del mundo que se conserva entera está en España: más de 2 kilómetros y decenas de torreones que se recorren a pie por encima de la ciudad

China tiene la muralla mas grande del mundo y seguramente sea una de las más famosas, pero si de algo puede presumir España es de tener una ciudad que mantiene intacta la muralla que rodeaba por completo su casco histórico en la época romana. Se trata de la Muralla Romana de Lugo, una fortificación construida hace casi 1.700 años que sigue rodeando la ciudad gallega y que puede recorrerse a pie en toda su longitud.

Con más de 2,2 kilómetros de perímetro, esta impresionante obra fue levantada entre los siglos III y IV para proteger la antigua Lucus Augusti que significaba significa "el bosque sagrado de Augusto" y ahora es conocido como Lugo. Según la tradición, la muralla no solo defendía la ciudad, sino también un bosque sagrado dedicado al emperador Augusto, aunque la existencia de ese bosque nunca ha podido demostrarse.

Hoy, la muralla continúa siendo uno de los grandes símbolos de Lugo. En algunos tramos alcanza los siete metros de ancho y conserva 71 de las 85 torres originales, lo que permite hacerse una idea de la enorme dimensión que tuvo esta fortificación en la época romana.

Lugo Jose Antonio Bernat Bacete

Su estado de conservación es tan excepcional que fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Además, la propia Xunta de Galicia destaca que es la única muralla romana del mundo que se conserva íntegra rodeando una ciudad.

Un paseo sobre la historia

Uno de los mayores atractivos de la muralla es que se puede recorrer caminando por su parte superior. El adarve, de acceso gratuito, permite dar la vuelta completa al casco histórico mientras se contemplan desde las alturas iglesias, plazas y edificios históricos de la ciudad.

La fortificación tiene una altura media cercana a los diez metros y ofrece una perspectiva única del centro de Lugo, convirtiéndose en una de las visitas imprescindibles para quienes recorren Galicia.

Diez puertas que conectan pasado y presente

A diferencia de otras murallas europeas, que fueron derribadas parcialmente para facilitar el crecimiento urbano, la de Lugo se adaptó a las necesidades de la ciudad. Las cuatro puertas originales fueron ampliándose con el paso del tiempo hasta alcanzar las diez entradas actuales.

La muralla de Lugo Getty Images/iStockphoto

Entre las más conocidas destacan la Puerta de Santiago, vinculada históricamente a la catedral; la Puerta de San Pedro, por donde pasa el Camino Primitivo hacia Santiago; y la Puerta Miñá, considerada la puerta romana mejor conservada del recinto.

Lejos de convertirse en un simple monumento, la muralla sigue formando parte del día a día de la ciudad. Casi 2.000 años después de su construcción, continúa marcando la frontera entre el Lugo moderno y los vestigios de la antigua Roma, permitiendo a vecinos y visitantes caminar sobre una de las obras de ingeniería romana mejor conservadas del mundo.