Qué está pasando en Emiratos Árabes: el país acusa a Irán de atacar sus instalaciones petrolíferas y de lanzar varios misiles: Teherán niega tener "objetivos" allí

Humo tras un impacto cerca de la zona petrolera de Fuyaira (Emiratos Árabes), en una imagen de marzo

Emiratos Árabes Unidos acusa a Irán de haber atacado con un dron sus instalaciones petroleras en Fuyaira, en el este del país.

El ataque, que por ahora el régimen de Teherán niega, se sumaría a la interceptación de tres misiles procedentes de territorio iraní, mientras que un cuarto proyectil con idéntico origen habría caído al mar, según una información del Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos.

Según el propio Gobierno local de Fuyaira asegura que se ha producido "un gran incendio" en la zona industrial petrolera tras ser alcanzada "por un dron lanzado desde Irán". De inmediato, efectivos de la Defensa Civil emiratí han respondido con un operativo para contener el fuego

Irán hasta ahora niega su implicación en un ataque que, de confirmarse la responsabilidad de Teherán, sería el primero de este tipo desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Estados Unidos y el país asiático a principios de abril.

Emiratos se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, en el que murió el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, además de otros altos cargos.

Tras la aplicación del pacto, varios países del golfo Pérsico han denunciado unos pocos lanzamientos de ataques contra sus territorios, si bien estos han sido atribuidos a milicias proiraníes de Irak y a otros grupos armados aliados de Teherán, pero no directamente del régimen de los ayatolás.

Las acciones de este lunes contra Emiratos tienen lugar en el mismo día en el que Abu Dabi denunció un ataque "terrorista iraní" con dos drones contra un buque cisterna perteneciente a la compañía estatal de petróleo emiratí, ADNOC.

Sobre este ataque, el asesor diplomático del presidente emiratí, Anwar Gargash, ha reclamado a la comunidad internacional "no ignorar" "la amenaza iraní" en Oriente Medio.