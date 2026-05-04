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Qué está pasando en Emiratos Árabes: el país acusa a Irán de atacar sus instalaciones petrolíferas y de lanzar varios misiles: Teherán niega tener "objetivos" allí
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Qué está pasando en Emiratos Árabes: el país acusa a Irán de atacar sus instalaciones petrolíferas y de lanzar varios misiles: Teherán niega tener "objetivos" allí

El gobierno emiratí ha reconocido haber neutralizado al menos tres proyectiles "lanzados desde territorio iraní", mientras que un cuarto habría impactado en el mar.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Humo tras un impacto cerca de la zona petrolera de Fuyaira (Emiratos Árabes), en una imagen de marzo
Humo tras un impacto cerca de la zona petrolera de Fuyaira (Emiratos Árabes), en una imagen de marzoChristopher Pike vía getty images

Emiratos Árabes Unidos acusa a Irán de haber atacado con un dron sus instalaciones petroleras en Fuyaira, en el este del país. 

El ataque, que por ahora el régimen de Teherán niega, se sumaría a la interceptación de tres misiles procedentes de territorio iraní, mientras que un cuarto proyectil con idéntico origen habría caído al mar, según una información del Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos.

Según el propio Gobierno local de Fuyaira asegura que se ha producido "un gran incendio" en la zona industrial petrolera tras ser alcanzada "por un dron lanzado desde Irán". De inmediato, efectivos de la Defensa Civil emiratí han respondido con un operativo para contener el fuego

Irán hasta ahora niega su implicación en un ataque que, de confirmarse la responsabilidad de Teherán, sería el primero de este tipo desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Estados Unidos y el país asiático a principios de abril.

Emiratos se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, en el que murió el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, además de otros altos cargos.

Tras la aplicación del pacto, varios países del golfo Pérsico han denunciado unos pocos lanzamientos de ataques contra sus territorios, si bien estos han sido atribuidos a milicias proiraníes de Irak y a otros grupos armados aliados de Teherán, pero no directamente del régimen de los ayatolás.

Las acciones de este lunes contra Emiratos tienen lugar en el mismo día en el que Abu Dabi denunció un ataque "terrorista iraní" con dos drones contra un buque cisterna perteneciente a la compañía estatal de petróleo emiratí, ADNOC

Sobre este ataque, el asesor diplomático del presidente emiratí, Anwar Gargash, ha reclamado a la comunidad internacional "no ignorar" "la amenaza iraní" en Oriente Medio. 

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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