Una estadounidense arrasa al retratar qué pasaría si Donald Trump copiara a Pedro Sánchez

La humorista estadounidense Allyn Goodfun, protagonista de una iniciativa de elaboración de gorras contra el Make America Great Again (MAGA), de color rojo y con la inscripción "Chinga tu MAGA", ha retratado qué pasaría si Donald Trump copiara a Pedro Sánchez.

Es bien conocida la mala relación entre ambos, después de que el estadounidense entrara en cólera cuando Sánchez pronunciara un tajante "no a la guerra" a cuenta del conflicto armado entre EE. UU. e Israel con Irán, llegando incluso a amenazar con cortar las relaciones comerciales. Desde entonces, ha sido el presidente del Gobierno de España quien se ha labrado una alta reputación nacional e internacional.

Algo que caracteriza a Sánchez es que, de vez en cuando, suele hacer recomendaciones de libros y canciones a través de su perfil oficial de TikTok. El último fin de semana, coincidiendo con el Día del Libro, recomendó Animales luminosos, de Jeremías Gamboa. En el apartado musical ha querido destacar al cantautor de origen sueco y nacionalidad argentina José González.

"Me encantan sus políticas, su respeto y compasión"

La humorista ha retratado qué haría Trump si recomendara un libro tal y como hace Sánchez y no se ha dejado nada en el tintero para lanzar su crítica: "Sabéis que soy un gran admirador de Sánchez, me encantan sus políticas, así como su respeto y compasión por todo el pueblo de España, por todo el pueblo del mundo".

"Una de las cosas que más me gusta es la forma en que hace recomendaciones cada semana de libros y música. Él es tan inteligente, tan guapo, tan elegante... Imaginaos si este presidente de los EE. UU. hiciera algo similar", ha relatado. Por ello, ha imitado a Trump y ha arrasado en TikTok.

"Estamos haciendo que EE. UU. vuelva a ser grande. Somos grandiosos. Somos la nación más 'caliente' del mundo gracias a mí. Quiero recomendar un libro: Un genio muy estable. Es sobre mí. Soy un genio estable. El número uno de mi clase en Wharton", ha imitado.

"Pasé tres pruebas cognitivas. Desafío a cualquiera a que se someta a una prueba de inteligencia. Y en cuanto a música, escuchen a Kid Rock, es un patriota, un tipo genial, casi tan genial como yo", ha rematado con ironía.