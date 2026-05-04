Al menos dos muertos y varios heridos en un atropello múltiple en Leipzig (Alemania)

Unos Policías trabajan en el lugar donde se ha producido un atropello múltiple este lunes en Leipzig (Alemania).

Nuevo atropello múltiple en Alemania. Un conductor ha sido arrestado tras atropellar a varias personas en la ciudad de Leipzig, en el este de Alemania, este lunes, según ha informado la policía local a la agencia de noticias Reuters. Los agentes han informado que estaban llevando a cabo una operación en la zona y que proporcionarían más actualizaciones.

La cadena local Mdr ha informad informó que dos personas han muerto y dos han resultado resultaron gravemente heridas cuando un coche chocó contra una multitud. Además, hay más heridos pero "no pudo dar más detalles".

El coche, un Volkswagen SUV dañado con una persona encima del vehículo ha sido visto acelerando por una zona peatonal, informó la emisora local Radio Leipzig. La cadena ha citado algunos testigos presenciales que afirmaron que había varios cuerpos cubiertos con sábanas, así como una apuñalada.

Como otros países europeos, Alemania ha sido testigo de una oleada de incidentes de embestidas y apuñalamientos en los últimos años, algunos de los cuales implicaron motivaciones religiosas o políticas y otros perpetrados por personas con problemas de salud mental.

El año pasado, dos personas murieron en la ciudad occidental de Mannheim, cuando un hombre de 40 años chocó con un coche contra un grupo de peatones, solo semanas después de un ataque similar a una manifestación sindical en Múnich, causando la muerte de dos personas y más de 40, entre ellos muchos niños.

En diciembre de 2024, varias personas murieron en un ataque con coche en un mercado navideño en la ciudad oriental de Magdeburgo. Ese incidente ocurrió meses después de un ataque con arma blanca en un festival en la ciudad occidental de Solingen.