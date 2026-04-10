George Clooney carga contra Trump acusándole de "crímenes de guerra" y la Casa Blanca se lanza a criticar sus películas

George Clooney sigue sin morderse la lengua a la hora de cargar contra la administración Trump. El actor ya llevaba unos meses criticando duramente las acciones de Donald Trump y el presidente lanzándole mensajes de burla a través de redes sociales que él mismo llegó a responder desde la gala de los Globos de Oro.

No obstante, parecía que las aguas se habían calmado, pero la guerra de Irán iniciada por Estados Unidos ha vuelto a hacer que el actor de Ocean's Eleven vuelva a pronunciarse, concretamente tras las amenazas de Trump de "acabar con toda una civilización". Lo ha hecho en Italia, concretamente en una charla ante 3.000 estudiantes en la localidad de Cuneo.

"Algunos dicen que Donald Trump está bien. Pero si alguien afirma que quiere acabar con una civilización, eso es un crimen de guerra. Se puede seguir apoyando el punto de vista conservador, pero debe haber un límite de decencia, y no debemos cruzarlo", reivindicó este miércoles el actor ante los estudiantes.

Sus palabras han llegado a oídos de la Casa Blanca, cuyo director de comunicaciones Steven Cheung no ha dudado en cargar contra él en declaraciones a The Independent, burlándose de sus dotes actorales. "La única persona que comete crímenes de guerra es George Clooney por sus películas horribles y su pésima capacidad interpretativa", ha señalado.

Clooney, que ha sido a lo largo de su trayectoria galardonado con cuatro Globos de Oro, dos Oscar y un BAFTA y que, además fue elegido como Mensajero de la Paz de Naciones Unidas en 2008, ha vuelto a responder, esta vez con un comunicado a través de la revista Deadline calificando las palabras de Cheung como "insultos infantiles".

"Las familias están perdiendo a sus seres queridos. Niños han sido incinerados. La economía mundial está al borde del abismo. Este es un momento para un debate vigoroso al más alto nivel. No para insultos infantiles", ha comenzado diciendo el actor.

Clooney ha continuado su comunicado citando literalmente la definición de crímenes de guerra: "Empiezo yo. Se alega un crimen de guerra ‘cuando existe la intención de destruir físicamente una nación’, según lo define la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y el Estatuto de Roma. ¿Cuál es la defensa de la Administración? [Además de llamarme actor fracasado, con lo cual estoy de acuerdo, ya que protagonicé Batman y Robin]?".

Ante esta última respuesta, Trump, que ha llegado de hablar de Clooney como uno de los "peores pronosticadores políticos de todos los tiempos", "traidor" o "actor fracasado", entre otras muchas descalificaciones, no ha respondido. Está por ver si la pataleta del mandatario estadounidense con el actor y activista sigue en pie o si, como la decisión que finalmente ha tomado con Irán, aumenta el plazo dos semanas más.