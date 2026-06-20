David Cormand, eurodiputado, sobre la batalla tecnológica por la IA con Estados Unidos: "Es una lucha a vida o muerte. No hay margen posible para el entendimiento"

El logotipo de Anthropic, visto en la pantalla de un teléfono, con el logotipo de la NSA de fondo en Créteil (Francia), el 21 de abril de 2026.

Mientras el auge de la inteligencia artificial recupera el entusiasmo imperialista del pasado entre las potencias mundiales la Unión Europea trata de buscar su autonomía tecnológica. La decisión del Gobierno estadounidense de reservar el acceso a los modelos más potentes de Anthropic a sus ciudadanos ha sentado como un jarro de agua fría en Europa.

Anne Le Hénanff, Ministra Delegada de Inteligencia Artificial y Asuntos Digitales de la UE, cree que la decisión de la Administración Trump lanza un mensaje claro. "Las grandes potencias ahora ven las tecnologías estratégicas como instrumentos de poder. Esta realidad refuerza a Europa en la elección que ha tomado: construir su autonomía tecnológica. Más que nunca, la soberanía digital europea es una necesidad", advierte en conversación con Bfm TV.

"Armas geopolíticas, influyentes e imperialistas"

Para David Cormand, eurodiputado desde 2019 y miembro del Mercado Interior y la Protección del Consumidor de los veintisiete, el veto estadounidense va más allá de la simple competencia. "Es la carrera por el gigantismo de estas empresas para que puedan eliminar a la competencia y ser usadas como armas geopolíticas, influyentes o imperialistas. Es el regreso de los imperios con estas grandes empresas tecnológicas", explica en declaraciones al medio de comunicación.

El eurodiputado, que lleva años trabajando en cuestiones digitales, argumenta que "ningún modelo económico que requiera tanta inversión puede respetar la libre competencia, los derechos del consumidor o incluso la democracia. Su modelo económico implica inherentemente comportarse como un depredador. Si no son depredadores, su modelo no es rentable".

Pero Cormand, a pesar de vislumbrar amenazas futuras, mantiene una mirada de optimismo. "La Unión Europea tiene la fuerza de ataque, los ingenieros, las capacidades, incluida la inversión, para desarrollar un modelo específico que podría interesar a muchas personas en la Tierra".

Eso sí, por el momento, "Bruselas no tiene ni el lenguaje adecuado ni el ritmo adecuado frente a potencias como Estados Unidos y China, especialmente en el ámbito tecnológico". "Probablemente estamos en un punto de inflexión, donde los viejos equilibrios ya no se mantienen y donde cada bloque intenta asegurar sus intereses vitales", termina. "Es una lucha a muerte. No hay compromiso".

El mensaje de la Casa Blanca: "Europa es una amenaza para Estados Unidos"

El argumento con el que el Gobierno de Donald Trump ha justificado el veto a los modelos más avanzados de Anthropic es claro: pone en riesgo la seguridad nacional estadounidense. Para Sébastien Garnault, experto especializado en soberanía digital y asuntos transatlánticos se trata de otro mensaje más profundo: "El mensaje, a nivel global, es que Europa es una amenaza para Estados Unidos".

"La Unión Europea sabe desde hace 18 meses que el presidente estadounidense está utilizando todas las palancas a su disposición para obligar a sus socios a alinearse", explica el experto en conversación con Bfm Tv. Sin embargo, el bloque trata de buscar un plan B y "en lugar de construir autonomía estratégica, sigue razonando en términos de dependencia organizada, esperando que las reglas del juego se mantengan estables".