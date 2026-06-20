Máximo Pradera se pronuncia sobre el auto del juez Peinado y vaticina lo que podría ocurrir en las elecciones de 2027

El escritor y guionista español Máximo Pradera, de 67 años, se ha pronunciado sobre el auto del juez Peinado, quien ha decidido enviar a juicio oral a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como imponerle varias medidas cautelares como la retirada del pasaporte o la prohibición de salir del país por "riesgo de fuga".

Según el célebre escritor, el magistrado podría, paradójicamente, haber ayudado al líder socialista a conseguir aún más votos en las próximas elecciones generales, las cuales se esperan que se celebren, si todo sigue su curso establecido, en el año 2027.

"El daño causado lo repararán los electores en 2027 porque estos abusos son millones de papeletas para Pedro Sánchez. Empezando por la mía", ha afirmado el reconocido guionista en una publicación compartida en 'X' (antes conocido como Twitter), donde lleva ya cerca de 600 'me gusta' y miles de visualizaciones.

Qué implica la retirada del pasaporte a Begoña Gómez



La retirada del pasaporte, según ha defendido el magistrado en el auto, de 84 páginas, es una medida provisional que pretende garantizar que la persona investigada permanezca a disposición durante el proceso judicial. Además de esta iniciativa, el juez también le impide salir del territorio nacional y declarar cada quince días en los juzgados para acreditar que sigue localizable y sometida al control judicial.

Ninguna de estas medidas, que han supuesto todo un terremoto político y judicial, supone una condena ni un pronunciamiento sobre su culpabilidad. Cabe destacar que esta medida será recurrida por Begoña Gómez, según han informado fuentes de su entorno a la agencia EFE.