La 'decisión' de Isabella de Dinamarca, la princesa 'segundona' que se fija en Gabriel de Bélgica y no en la infanta Sofía

Llegan más noticias protagonizadas por los hijos de Federico y Mary de Dinamarca. Si recientemente se dio a conocer que el 18 de abril de 2026 va a tener lugar la Confirmación de los príncipes Vincent y Josephine en la Iglesia del Palacio de Fredensborg, el mismo lugar en el que la hicieron sus hermanos mayores, ahora tenemos novedades sobre la princesa Isabella.

La casa real danesa ha emitido un comunicado para anunciar que la segunda hija de los reyes Federico y Mary prestará servicio militar durante 11 meses a partir de agosto. "Su Alteza Real la princesa Isabella, tras obtener su diploma de bachillerato, realizará el servicio militar en el Regimiento de Húsares de la Guardia en Slagelse. La Princesa será una de las primeras en cumplir 11 meses de servicio militar".

Federico de Dinamarca y sus hijos Christian e Isabella de Dinamarca en la proclamación de Federico X de Dinamarca. WireImage

"Su Alteza Real el príncipe heredero también realizó el suyo en el Cuartel de Húsares de la Guardia en Slagelse", finaliza el anuncio, añadiendo que se dará más información sobre el inicio del servicio militar de la hija de los reyes daneses a su debido tiempo.

Así, Isabella de Dinamarca ha dado un importante paso que muestra su compromiso con la corona y con su país. Cuando cumplió 18 años se celebraron una serie de festejos oficiales que mostraron que se trataba de una princesa.

Sin embargo, en la recepción de Año Nuevo de 2026 se convirtió en la gran ausente. La explicación fue que todavía no tenía claro si iba a dedicar su vida al servicio a la corona o no, y debido a su juventud, no se consideró necesario que lo decida ahora.

Gabriel de Bélgica durante su instrucción en la Royal Military Academy de Bélgica Olivier Matthys

Y aunque puede tomarse un tiempo para pensar si quiere ser una royal a tiempo completo, y también para tener claro qué quiere estudiar en la universidad, no le quedaba tanto para decidir si quería ir al Ejército. Y la respuesta ha sido que sí, que quiere servir también de esa manera.

Ha seguido así los pasos de su hermano Christian, cuya formación militar debe ser esmerada y amplia al estar llamado a ser rey, pero como segunda hija también a Gabriel de Bélgica, que está realizando una amplísima instrucción militar.

La princesa Leonor y la infanta Sofía en el desfile militar del 12 de octubre de 2025. Chema Clares

En el caso contrario está la infanta Sofía, a la que se le dio la posibilidad de recibir formación castrense más reducida que la de la princesa Leonor, pero lo rechazó. Si bien se lo planteó en algún momento, la hija pequeña de Felipe VI terminó decidiendo que tras terminar el Bachillerato Internacional en Gales deseaba entrar en la universidad... y así ha sido.

Un servicio militar para hombres y mujeres

Eso sí, en cuanto Isabella de Dinamarca hay importantes matices. ¿Ha sido una decisión personal? Lo cierto es que sí, pero las circunstancias en el país escandinavo no tienen que ver con las de España o Bélgica, donde no existe el servicio militar obligatorio.

En Dinamarca ha habido cambios a este respecto. Así, la princesa Isabella será una de las primeras mujeres jóvenes en cumplir 11 meses de servicio militar obligatorio después de un acuerdo alcanzado en 2023 y que se implementa en 2026.

Isabella de Dinamarca en la Royal Run de Copenhague en 2025 PICTURE:Princess Isabella PHOTO:STEFAN LINDBLOM/Stella Pictures GTRES

Antes se trataba de cuatro meses, y desde ahora son cinco meses de entrenamiento básico y otros seis de servicio operativo. Por otro lado, se ha aumentado el número de reclutas y se ha igualado el servicio militar obligatorio, así que cuando chicos y chicas cumplen 18 años son llamados al denominado como Día de la Defensa, cuando deben pasar por tres procesos:

Se realizan pruebas médicas.

Se realizan pruebas psicotécnicas.

Se evalúa la motivación para servir.

Si se resulta apto, y para ello es importante tener motivación, los jóvenes son incluidos en el registro nacional de reclutamiento. ¿Entran todos? En principio no. Primero lo hacen los voluntarios, tanto hombres como mujeres que han expresado su deseo de servir, como es el caso de Isabella. De necesitar cubrir las plazas suficientes, se realiza un sorteo para elegir a los aptos que no han querido ir voluntariamente en primer lugar.

De este modo, la princesa Isabella podría no haber deseado ir al Ejército y haber esperado a tener suerte y no ser seleccionada, pero ha querido hacerlo, ha tenido que dar ejemplo y ha dicho que sí. No conocemos si está realmente motivada o ha tomado la decisión empujada por su posición como miembro de la casa real danesa, pero sea como fuere, desde agosto de 2026 veremos a la princesa Isabella con uniforme militar.