Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La visita histórica de Carlos III al Vaticano: su encuentro con León XIV, sus comentarios y el llamativo 'look' de Camilla
Influencers y Celebrities

Influencers y Celebrities

La visita histórica de Carlos III al Vaticano: su encuentro con León XIV, sus comentarios y el llamativo 'look' de Camilla  

Carlos III fue el primer monarca británico en realizar una visita de Estado la Santa Sede, lo que marcó un acercamiento inédito entre la Iglesia Católica y la Anglicana.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Los reyes Carlos y Camilla con el papa León XIV en la visita de Estado de Carlos y Camilla al Vaticano.Simone Risoluti

Carlos III ha hecho historia. Cuando subió al trono se convirtió en jefe de la Iglesia Anglicana, pero no ocultó su intención de ser abierto con otras religiones y es defensor del diálogo entre confesiones. Por eso no ha extrañado que haya querido dar un paso importante que hubiera sido impensable incluso durante el anterior reinado, el de Isabel II, menos cerrada que sus antecesores, pero no tan decidida como su hijo.

Así, el 23 de octubre 2025, Carlos III se convirtió en el primer monarca británico en realizar una visita de Estado al Vaticano. Se trata de todo un acontecimiento largamente esperado que fue pospuesto la pasada primavera. Se esperaba que los reyes Carlos y Camilla realizaran una visita de Estado al Vaticano aprovechando su viaje al más alto nivel a Italia. 

  Los reyes Carlos III y Camilla con el papa León XIV y el reverendo Leonardo Sapienza en la visita de Estado de los reyes Carlos y Camilla al Vaticano.Getty Images

Lamentablemente la delicada salud del papa Francisco provocó que no fuera posible, aunque Carlos y Camilla le hicieron una visita privada en la Casa Santa Marta el 9 de abril, día de su 20 aniversario de boda y fecha en la que se cumplían 4 años de la muerte del duque de Edimburgo.

El papa Francisco falleció tan solo 12 días después, el 21 de abril de 2025, y medio año después de su muerte, Carlos y Camilla han regresado al Vaticano para esta vez sí cumplir con esa Visita de Estado, donde fueron recibidos por el sucesor de Francisco, el papa León XIV.

  La reina Camilla con una diadema de hojas y un velo negro en su visita de Estado en el Vaticano.Samir Hussein/WireImage

Y efectivamente Carlos III hizo historia no solo por esta primera visita de Estado, sino porque el santo padre puso fin a casi 500 años de división entre la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana cuando al encontrarse con el rey de Reino Unido en la Capilla Sixtina, le dijo "oremos". 

De este modo, el jefe de la Iglesia Católica y un monarca británico han rezado juntos por primer vez en medio milenio, desde la ruptura de Enrique VIII con Roma al serle negada la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón para poder casarse con Ana Bolena.

  La reina Camilla con una diadema de hojas y un velo negro en su visita de Estado en el Vaticano.Samir Hussein/WireImage

Los reyes habían llegado poco antes a la Santa Sede, donde fueron recibidos con honores en el Patio de San Dámaso. Allí les esperaba el Regente de la Prefectura de la Casa Pontificia, el Padre Leonardo Sapienza. Se pudo ver allí el look elegido por la reina Camilla, que siguió el protocolo y vistió de negro. Hay que recordar que el privilegio de blanco solo es para las reinas católicas, la gran duquesa de Luxemburgo y la princesa de Mónaco, por lo que el color reservado para la reina consorte británica es el negro.

El vestido de este color por el que apostó Camilla es de Fiona Clare, mientras que el velo es de Philip Treacy. Fue precisamente este complemento el que más llamó la atención de su atuendo debido a que llevaba una diadema de hojas de la que enganchó el velo. Sin duda no pasó desapercibida. Como joyas escogió un broche en forma de cruz que fue de Isabel II.

  Los reyes Carlos III y Camilla en su encuentro con el papa León XIV en la visita de Estado de los reyes Carlos y Camilla al Vaticano.Simone Risoluti

León XIV les esperaba en la biblioteca del Palacio Apostólico, donde hubo saludos y compartieron unas palabras. Como recoge Daily Mail, Carlos III dijo al pontífice que "es un placer conocerlo, si me permite decirlo. Es usted muy amable al recibirnos". Cuando empezaron los posados, el monarca bromeó al decir que los fotógrafos eran “un peligro constante”, ante lo que el papa respondió que "uno se acostumbra".

No quiso que su hermano Andrés empañara la visita

Después hubo un intercambio de regalos. Carlos III ofreció al papa una fotografía plateada y una imagen de San Eduardo el Confesor. Por su parte, León XIV le correspondió con una versión a escala del mosaico del Cristo Pantocrátor que se encuentra en la catedral de Cefalú, en Sicilia. Además, el pontífice nombró al monarca cofrade real de la Basílica Papal, un honor por esta visita de Estado que marca una nueva y mejor relación entre la Iglesia Católica y la Anglicana.

  Carlos III y Camilla con León XIV en un servicio religioso en la Capilla Sixtina durante la visita de Estado de Carlos y Camilla al Vaticano.Simone Risoluti

Por todo ello, y por ser Año Jubilar, se trataba de una visita muy importante. Todas las de Estado lo son, pero Carlos III, que se ha negado a ser un monarca de transición pese a haber subido al trono mayor y tener problemas de salud, se había marcado este objetivo como algo fundamental. No quería que nada saliera mal, de ahí que tomara cartas en el asunto después de su hermano Andrés volviera a hacer tambalear los cimientos de la monarquía con sus escándalos. 

No parece casualidad que la renuncia del príncipe Andrés al uso de sus títulos y honores se produjera poco antes de esta visita de Estado histórica, aunque si Carlos III pensaba que las aguas se iban a calmar con eso, estaba muy equivocado. De todos modos, nada ha evitado que se produzca su visita a la Santa Sede, que Carlos III, el monarca del que muchos esperaban poco, haya hecho historia.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 