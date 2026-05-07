Las grandes ausencias y los tres invitados que llamaron la atención en la celebración del cumpleaños de Miguel Urdangarin

Los hermanos Urdangarin de Borbón están muy unidos, aunque no físicamente. Juan Urdangarin reside en Londres, donde tiene su trabajo, Pablo vive en Barcelona, donde milita en el Fraikin BM Granollers de balonmano, Miguel está en Madrid debido a sus compromisos profesionales, mientras que Irene estudia en Oxford.

Es por eso que no pueden verse siempre que les gustaría, incluso cuando hay fechas señaladas como cumpleaños. Fue lo que ocurrió cuando Miguel Urdangarin, que cumplió 24 años el pasado 30 de abril, organizó una celebración para los más íntimos en la que hubo grandes ausencias y llamativas presencias.

Miguel Urdangarin y Olympia Beracasa en Madrid en junio de 2025. GAA

Como señala ¡Hola!, salió a cenar junto a su novia, Olympia Beracasa, su madre, la infanta Cristina, Irene Urdangarin, la única de sus hermanas presente, la infanta Elena y Victoria Federica. Como la cena fue en Madrid, difícilmente podrían acudir sus hermanos mayores, atados a sus compromisos profesionales, y por supuesto se descartaba la presencia del rey Juan Carlos y de Froilán, que residen en Abu Dabi.

Tampoco se vio a Iñaki Urdangarin, el padre del cumpleañero, que pasa su tiempo entre Vitoria y Barcelona y que es más que probable que prefiera no tener que coincidir con su exmujer y su antigua familia política.

Irene Urdangarin y Miguel Urdangarin en la boda de Theodora de Grecia y Matthew Kumar en Atenas Europa Press Entertainment

Si se trata de acontecimientos de enorme relevancia, como fue la graduación y 18º cumpleaños de Irene Urdangarin, todavía, de hecho fue allí cuando se reencontró con el emérito. Pero al ser una cena de un cumpleaños que no era redondo, estimó que padre e hijo ya lo celebrarán en otro momento.

La reina Sofía tampoco fue vista en la cena. Casualidades de la vida, su nieto y el rey de Suecia compartan fecha de nacimiento, y la madre de Felipe VI representó a la casa real española en las celebraciones en Estocolmo, donde deslumbró con un elegante vestido de Alejandro de Miguel y la tiara de Mellerio.

Un primo político, una prima segunda y un amigo 'royal'

Por otro lado, destacaron tres de los asistentes. El primer de ellos fue Jorge Navalpotro, novio de Victoria Federica y que ya está plenamente integrado en la familia. De hecho ya conoce incluso al rey Juan Carlos. La hija de la infanta Elena ha confesado que su abuelo es su persona favorita, así que por supuesto no tardó en que el emérito conociera a su pareja.

Victoria Federica y Jorge Navalpotro, a su llegada al desfile de Dior en París GTRES

La segunda fue Anne-Marie Morales, hija de Alexia de Grecia y Carlos Morales, que acudió al cumpleaños de su primo segundo. La nieta del último rey de los helenos, que se ha criado en Canarias como sus hermanos, apareció también en el responso en memoria de su tía abuela Irene de Grecia, que tuvo lugar el 17 de enero de 2026 en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid.

Es posible por tanto que Anne-Marie Morales, tan discreta como sus padres y hermanos, resida en la capital de España, lo que sin duda ha podido unirle más a su primo Miguel.

Carlos Morales y su hija Anne-Marie Morales de Grecia en la misa en memoria de Irene de Grecia en Madrid Europa Press via Getty Images

El tercero fue Tirso de Bulgaria, al que no podemos ver en las fotos pero de quien ¡Hola! dice que estaba allí. Se trata del hijo menor de Kubrat de Bulgaria y Carla Royo-Villanova, que tiene la misma edad que Miguel Urdangarin, lo que muestra la buena relación que sigue existiendo entre los Borbón y la familia real búlgara.

Kubrat de Bulgaria y Carla Royo-Villanova con sus hijos Lukas, Tirso y Mirko en el 18º cumpleaños de la princesa Leonor Europa Press via Getty Images

El rey Simeón es íntimo del rey Juan Carlos, mientras que Felipe VI lo es del príncipe Konstantin. Tanto es así que el hijo del último monarca de Bulgaria es padrino de la infanta Sofía, mientras que el rey de España tiene como ahijada a Sofía, hija de Konstantin.

Miguel Urdangarin ya convive con su novia

Miguel Urdangarin ha celebrado así con algunos de sus familiares y amigos cercanos su 24 cumpleaños. Tiene además mucho más que festejar. Tras una larga temporada viviendo en La Zarzuela con la reina Sofía, a principios de 2026 se mudó con su novia, Olympia Beracasa, al centro de Madrid, lo que supuso un gran paso en su relación.

Además, está muy contento con su vida profesional. Trabaja en un fondo de inversión para la creación de espacios sostenibles para la ciencia y la innovación, un empleo con el que parece satisfecho y del que habló en un primer momento su padre, Iñaki Urdangarin, que contó lo que hacía su tercer hijo en Madrid.