Mette-Marit de Noruega concede por fin una entrevista para hablar de Epstein, y hay un detalle importante que deja algo muy claro

Mette-Marit de Noruega en el último acto oficial al que acudió antes de que los archivos de Epstein le salpicaran

La espera por fin termina. Cuando fueron revelados los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y se encontraron 1.000 documentos en los que se nombraba a Mette-Marit de Noruega, el escándalo fue mayúsculo.

Porque al contrario de lo que pasó con Sofia de Suecia, no hablábamos de que hubieran coincidido en algún lugar o que alguien les hubiera presentado, sino que tuvieron una relación cercana que se pudo comprobar en los correos electrónicos que se enviaron entre 2011 y 2014.

Quedó acreditado que Epstein y la princesa heredera se llevaban muy bien, que ella estuvo en su casa de Florida al menos una vez, y que incluso quedaron en St. Barts y ella le presentó a Haakon de Noruega. Se demostró además que había mentido sobre las fechas y sobre la intensidad de su vínculo: duró más y fue más fuerte de lo que inicialmente confesó.

Mette-Marit de Noruega Getty Images

Y todo esto mientras su hijo Marius se enfrentaba a un juicio en el que se le ha acusado de 40 delitos, entre ellos cuatro violaciones. Y casualidad o no, cuando el proceso llega a su fin, con la petición de la fiscalía de siete años y siete meses de prisión y con una defensa que cree que lo justo sería una condena de año y medio, Mette-Marit por fin ha hablado.

En sus anteriores comunicados, donde lamentó su relación con Epstein y se disculpó por ello, y por el daño provocado a su familia y a la monarquía, se añadió que la consorte quería hablar, pero que ahora no era el momento porque se estaba recomponiendo.

Debía enfrentarse a la vergüenza y a las críticas por Epstein, al juicio de su hijo y a su delicada salud, con una fibrosis pulmonar que avanza y le encamina a un trasplante de pulmón para sobrevivir.

Con Haakon de Noruega a su lado

Finalmente el momento ha llegado el jueves 19 de marzo de 2026, fecha en la que se ha conocido que NRK, la televisión pública noruega, ha entrevistado a Mette-Marit ese mismo día en Skaugum, su residencia oficial.

"Estamos trabajando intensamente en la redacción para ultimar los detalles y dedicaremos la tarde y la noche a su amplia difusión", declaró la editora especializada del citado medio, Sofie Gran Aspunvik. "No hacemos comentarios sobre material no publicado. Más allá de eso, no tenemos nada más que añadir", finalizó sobre una entrevista que se espera que se emita al día siguiente.

Haakon y Mette-Marit de Noruega en el Save the Children Peace Prize Per Ole Hagen

Por otro lado, la directora de comunicación de la casa real noruega, Guri Varpe, confirmó a Dagbladet que la entrevista se centra en el Caso Epstein y que Mette-Marit no ha sido entrevistada sola, sino junto al príncipe Haakon.

Este detalle no es menor y refleja que el heredero sigue apoyando a su esposa, por lo que salvo que den la sorpresa en la emisión, cosa que seguramente no va a pasar, se pondrá de manifiesto que el matrimonio sigue unido y lo va a seguir estando mientras se enfrentan juntos a la adversidad.

Foto oficial de Haakon y Mette-Marit de Noruega, Jørgen Gomnæs | Casa Real Noruega | Getty Images)

Se ha publicado que había crisis entre ellos, y no es para menos teniendo en cuenta el daño que Mette-Marit ha hecho a la monarquía, que se enfrenta a la peor crisis de su historia reciente.

La institución sigue aprobando, pero ha perdido apoyo y sus principales valores son los ancianos reyes Harald y Sonia, lógicamente enfadados por la falta de juicio y las mentiras de esa nuera a la que en su momento abrieron las puertas de su familia y de palacio.

Debe ser honesta de una vez por todas

Ahora falta por saber si la consorte aclarará de una vez por todas cuál fue la naturaleza de su relación con Epstein, por qué fueron tan cercanos, qué sabía y qué no sabía del comportamiento del criminal sexual. Le han pedido honestidad. Y lo ha hecho incluso el primer ministro noruego.

Si cumple, quizá y solo quizá, la indulgente Noruega perdone a la que está llamada a ser su reina. Si prosiguen las mentiras y se demuestra que ha seguido engañando, Mette-Marit puede darse por acabada.