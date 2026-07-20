Lamine Yamal y Felipe VI, una conexión que han sellado con un especial saludo durante la recepción

La Zarzuela ha sido la primera de las paradas oficiales para celebrar el Mundial conseguido por la selección española frente a argentina. Los reyes y sus hijas, vestidas con la camiseta blanca, la segunda equipación del equipo, han ejercido de entusiastas anfitriones de los 26 jugadores, el entrenador, el equipo técnico y el resto de profesionales que han permanecido con ellos en los 39 días que ha durado el campeonato.

Entre gritos de campeones y el aplauso de todo el personal de La Zarzuela, los jugadores han entrado en el Salón de Audiencias donde han sido recibidos por Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía, a los que han ido saludando uno a uno. Después, el rey les ha dedicado unas palabras y se han hecho la foto de familia en los jardines.

Ha sido durante el saludo cuando el rey ha intercambiado algunas palabras con Nico Willimas o con Gavi, pero con Lamine Yamal ha sido un poco más especial y le ha dediado un gesto de cercanía y cariño. Si a todos Felipe VI les tendía la mano, con el delantero del Barça ha sido diferente y se han fundido en un abrazo que demuestra cierta conexión entre ellos.

Una escena parecida se pudo ver ayer durante las celebraciones en el campo. Fue Yamal el que le entregó la Copa del Mundo al rey para que la levantara. Y la reina, por su parte, en un momento que se acercó a Ferran Torres y Yamal para felicitarles, no dudó en agarrarle por el hombro, a lo que él respondíó agarrándola por la cintura.