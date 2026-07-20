Localizamos a Dua Lipa y a Rihanna celebrando la victoria de España en el Mundial 2026 y nos han dejado unos momentos cómicos e icónicos

Dua Lipa y Callum Turner y Rihanna en la final del Mundial 2026 que ganó España

España llegó, vio y venció. Argentina se mostró muy dura, pero todas las ocasiones y el juego elegante fueron cosa de la Roja, que tras 125 minutos de partido logró encajar un gol –obra de Ferran Torres- y levantar el trofeo.

De ello fueron testigo millones de personas en todo el mundo, pero también unos cuantos miles afortunados que siguieron el encuentro en directo desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Felipe VI levantando la copa en presencia de Letizia, sus hijas Leonor y Sofía y los jugadores de la Roja tras el triunfo de España en el Mundial 2026 MAURICE VAN STEEN / ANP/ Getty Images

Allí estuvieron estrellas como David y Victoria Beckham y dos de sus hijos, que después de haber estado presentes en numerosos partidos de la copa del mundo de fútbol, no iban a perderse la final entre España y Argentina.

La gran ausente fue Harper, que esta vez no acompañó a su familia. Por su parte, su hermano Brooklyn siguió el partido desde su casa, tal y como desveló su mujer, Nicola Peltz. No ha habido reconciliación antes, y no la va a haber ahora.

Richard Gere y Alejandra Silvia junto a Ferran Torres, autor del gol que dio a España el Mundial 2026 GTRES

Pero hubo más famosos en las gradas. Por supuesto estaban los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Por primera vez, los cuatro estuvieron en un acontecimiento de estas características, cada uno de ellos vestidos con algo rojo, o con el look completo, como la reina Letizia.

Lamentablemente para ellos, no se pudieron sentar juntos. Felipe y Letizia se colocaron en una zona de máxima seguridad con la que se protegía a Donald Trump, allí presente junto a Melania. También se encontraban allí Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y por supuesto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner en la final del Mundial 2026 que ganó España PAWE

Así, la princesa Leonor y la infanta Sofía estaban cerca, pero separadas de sus padres por un cristal que les impidió celebrar juntos los goles. Bueno, o el gol de Ferran Torres, porque los otros dos del partido fueron anulados. Por cierto, Trump tuvo un detalle para la familia real. Les obsequió con una moneda conmemorativa del 45.º y 47.º presidente de los Estados Unidos, es decir, de él. ¿Les gustó el regalo? Nunca lo sabremos...

Es cierto que la familia real española obtuvo mucha atención, pero hubo otras caras conocidas que también lo lograron. Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal, se lo pasó en grande en el partido –y en los anteriores- y salió al campo a celebrar.

Felipe VI y la princesa Leonor celebrando la victoria de España separados por un cristal en la final del Mundial 2026 Charles Guerin/ABACAPRESS.COM/Gtres

Se vio además a Gerard Piqué con sus hijos Milan y Sasha, que vieron ganar a España y actuar a Shakira. Alcaraz fue el encargado de abrir la caja que contenía la copa del mundo que horas después acabaría en manos de España, y que incluso se animó a levantar la infanta Sofía, uno de los talismanes de la Roja. El tenista sufrió y vivió intensamente el encuentro.

Dua Lipa, feliz pero acalorada

Hubo otra persona que también sufrió lo suyo, y eso que es una disfrutona de manual. Ella es Dua Lipa, que estuvo en las gradas del MetLife Stadium junto a su marido, Callum Turner, con el que se casó el 31 de mayo de 2026 en Londres, celebrado con un enorme festejo a principios de julio en Sicilia.

La pareja se ha mudado temporalmente a Estados Unidos por motivos profesionales del actor, así que como ya estaban allí, consiguieron entradas para ver el España-Argentina.

¿Por qué sufrió? Por el calor. Las temperaturas y la hora del día a la que se jugó el encuentro en Nueva Jersey no ayudaban, y la cantante estuvo ahí dale que dale al abanico.

Dua Lipa celebrando la victoria de España sobre Argentina en el Mundial 2026 Gjin Lipa | Instagram

Luego ya se le pasó cuando ganó España, porque ella, aunque lógicamente iba con Inglaterra hasta su eliminación, parecía contenta de que fuera la Roja y no la albiceleste la que se hiciera con el triunfo, y con una nueva estrella.

El encargado de mostrarlo fue su hermano, el dj Gjin Lipa, que publicó una foto de la artista encantada mientras en el campo se celebraba la victoria de España.

Pero hubo momentazo protagonizado por la pareja. Al salir del estadio, Dua Lipa y Callum Turner se acercaron a un grupo que estaba celebrando un cumpleaños y se pusieron a cantarle el 'Happy Birthday' como si fueran dos más del grupo.

La 'Macarena' de Rihanna

La cantante acudió acompañada de su marido, A$AP Rocky y, mientras se tomaba una copa de alguna bebida que le sirvieron para aguantar mejor el calor, sonó 'La Macarena'. Y claro, ¿quién podría resistirse? Ella desde luego no, así que se puso a bailarla desde su asiento.

La de Barbados no parecía recordar muy bien los pasos exactos del baile que tanto se popularizó a mediados del 90 a nivel internacional. Y no podemos culparla por ello, pero desde luego se lo pasó muy bien, algo que también había hecho cuando Shakira cantó Dai Dai en el descanso del partido.

Otros de los asistentes fueron Javier Bardem y su hijo Leo, con el actor dejando claro en una entrevista que España había mostrado cómo se jugaba limpio, Richard Gere y su mujer, la española Alejandra Silva, Leonardo DiCaprio, que llevó mascarilla, Ed Sheeran o James Marsden.

Charles Guerin/ABACAPRESS.COM/Gtres Charles Guerin/ABACAPRESS.COM/Gtres

Entre los famosos que vieron a España conseguir su segunda estrella destacaron además Kylie Jenner y Timothee Chalamet, Serena Williams, Jessica Alba, Christina Aguilera, Mick Jagger, Adrien Brody y Georgina Chapman Sam Smith, que llevaba la camiseta de España, Anya Taylor-Joy, que iba con Argentina por su vínculo con el país sudamericano, o Beyoncé y Jay Z.

No era Brad Pitt, era Matt Damon

No se puede obviar la presencia de Brad Pitt... perdón, de Matt Damon. El actor fue enfocado por las cámaras y fue confundido por mucho por su compañero de profesión, que había estado en un partido anterior de España.

Si bien es cierto que se pueden tirar un aire, ayudó a distinguirle su acompañante. Mientras que Ines de Ramon es de origen español y apoya a la Roja, Matt Damon fue acompañado de su esposa, la argentina Luciana Barroso, que llevaba la camiseta albiceleste.

Todos ellos y muchos más disfrutaron de la final del Mundial en directo, mientras que la mayoría lo hicimos desde una pantalla de televisión, y otros tantos, se dedicaron a otra cosa.