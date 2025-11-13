Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
"No puedo soportarlo más": sale a la luz un nuevo mensaje de Andrés Mountbatten-Windsor a Jeffrey Epstein
La conversación se sitúa en 2001, cuando el 'Mail on Sunday' iba a publicar un reportaje en relación al magnate, el hijo de Isabel II y Ghislaine Maxwell.

El príncipe Andrés en el Royal Windsor Endurance event en Windsor Great Park en 2018
Andrés Mountbatten-Windsor en el Royal Windsor Endurance event en Windsor Great Park en 2018.Getty Images

Unos nuevos mails publicados este miércoles recogen la reacción Andrew Mountbatten-Windsor ante Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell después de que estos le pusieran sobre aviso de que en 2011 se iba a publicar un reportaje en el Mail on Sunday donde se abordaba su vínculo y el caso de Virginia Giuffre. 

"No puedo soportar más esto", escribió entonces en un correo electrónico en respuesta a la pareja afincada en Estados Unidos. Este mail, tal y como recoge la BBC, figuraba entre los documentos del patrimonio del delincuente en los que también se mencionaba a Donald Trump.

"¿Qué es todo esto? ¡No sé nada de esto! Por favor, díganmelo. Esto no tiene NADA que ver conmigo. No puedo soportarlo más", escribía el hijo de la reina Isabel II. La publicación llega después de que los demócratas del Congreso estadounidense reclamasen una declaración con preguntas de Andrés como parte de la investigación sobre Epstein, quien se quitó la vida en prisión en 2019 condenado por delitos de tráfico sexual. 

No obstante, según indicó el congresista demócrata Suhas Subramanyam, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, comunicó al programa Newsnight de BBC Two que todavía no había recibido la comunicación, por lo que se desconoce si finalmente lo hará. 

En sus palabras, el demócrata recalcó que el hijo de Isabel II "no tiene que subirse a un avión para testificar, puede hacerlo de forma remota". Entre las acusaciones que recaen sobre Andrés, cabe recordar especialmente su vínculo con Giuffre, quien alegó que tuvo relaciones sexuales con él en tres ocasiones cuando era adolescente. 

A pesar de que Mountbatten-Windsor negó las acusaciones, finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo por el que Andrés le pagó una cantidad millonaria y emitió una especie de disculpa.

"Han pasado los años y he pensado mucho en cómo se comportó aquella noche. Fue lo suficientemente cordial, pero muy consciente de sus privilegios. Creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento", señaló entonces la víctima. El pasado 30 de octubre, tras años de escándalos, Carlos III anunció que iniciaba el proceso para retirarle todos los títulos y privilegios.

