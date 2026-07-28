El EBITDA de PRISA se dispara un 70% en el primer semestre de 2026

El Grupo PRISA cierra el primer semestre de 2026 con un fuerte incremento de los resultados operativos. Los ingresos ascienden a 513 millones de euros, lo que supone un aumento del 26% respecto a los obtenidos en el primer semestre del ejercicio anterior. Por su parte, el EBITDA experimenta un incremento del 70%, tras alcanzar los 86 millones de euros, frente a los 51 millones de los seis primeros meses de 2025.

Tanto PRISA Media como Santillana mejoran ingresos, EBITDA y márgenes, en línea con las expectativas para el conjunto del ejercicio.

Ambas áreas progresan en la transformación de sus modelos de negocio, aumentando su base de ingresos recurrente y sostenible. Así, PRISA Media incrementa los suscriptores totales de EL PAÍS hasta superar las 482.000, creciendo un 13% respecto a junio de 2025, con los ingresos digitales representando el 30% del total de ingresos. Santillana alcanza los 4 millones de suscripciones aumentando un 19% y la venta de sistemas de enseñanza representa el 62% del total de las ventas privadas.

En resumen, este sobresaliente desempeño operativo del Grupo está motivado por tendencias estructurales, como la mencionada expansión de los modelos de suscripción en Santillana y PRISA Media, así como por la mejora del comportamiento de la publicidad. Adicionalmente, estos resultados se ven impulsados por el reconocimiento de ingresos asociado al pedido de venta pública del PNLD de Ensino Médio 2025 en Brasil. Del importe total adjudicado en 2025 (777 millones de reales brasileños), se ha facturado en el primer semestre de 2026 aproximadamente un 72% (el 23% se registró en 2025).

En los seis primeros meses del año en curso, la generación de caja continúa fortaleciéndose, con una mejora del flujo de caja operativo de 13 millones de euros y un incremento del 10% de la generación de caja total. Además, PRISA sigue avanzando en la reducción del apalancamiento conforme a la hoja de ruta prevista, pues la ratio Deuda Neta/EBITDA desciende hasta 3,78 veces frente a las 4,26 veces con las que cerró el primer semestre de 2025. El resultado neto mejora un 49%, gracias a los sólidos resultados operativos.

Por negocios, los ingresos de PRISA Media crecen un 6% en el primer semestre de 2026, impulsados, principalmente, por la mejora de los ingresos publicitarios y eventos como el 50º Aniversario de EL PAÍS y el Mundial de Fútbol. PRISA Media continuó ganando cuota de mercado en España, Colombia y Chile. Los ingresos por suscripciones digitales de EL PAÍS aumentan un 12%. Asimismo, desde abril de 2026 se consolida globalmente Grupo Radiópolis, la compañía de comercialización publicitaria y creación de contenidos de radio en México. El EBITDA de PRISA Media aumenta un 41% hasta alcanzar 20 millones de euros.

Por su parte, Santillana continúa impulsando la expansión de los sistemas de enseñanza y muestra un sólido desempeño en el resto de sus actividades, lo que permite un crecimiento de los ingresos totales del 46% y consolida una base de 4 millones de suscripciones. Destaca la contribución de las nuevas iniciativas como Richmond PRO y Sumun, así como el aumento de las suscripciones suplementales y de inglés. Además, el crecimiento se vio favorecido por el mencionado reconocimiento de ingresos del pedido del PNLD de Ensino Médio 2025 en Brasil, junto con la mejora de las ventas a administraciones públicas locales brasileñas. El EBITDA de Santillana asciende en el primer semestre de 2026 a 69 millones de euros, lo que significa un incremento del 70% respecto al mismo periodo del ejercicio precedente.

PRISA prosigue con su apuesta por la sostenibilidad, como muestra la reciente obtención de la certificación ISO 14064-1 para la cuantificación y el reporte de su huella de carbono, con un alcance que abarca PRISA Media en España y Santillana en Brasil